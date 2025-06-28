台幣強升⋯機械業估「28元會倒一半」！網酸：爛的乾脆倒光

台幣匯率持續走強，創下三年來新高，引發出口產業高度警戒。PTT網友質疑「有消息說出口大增，卻也說壽險虧損、傳產哀鴻遍野」，感嘆匯率升值已近兩個月，卻傳出壽險業5月單月稅前虧損破千億，甚至戲問「禿鷹會有咖啡喝嗎」，對市場前景充滿疑慮。

根據媒體報導，金管會數據顯示壽險業5月單月稅前虧損高達1066億元，不僅將4月底的累積獲利全部吐光，還倒賠超過600億元，創2020年以來最慘紀錄；保險業外匯價格變動準備金也僅剩188億元，幾乎耗盡。機械業者則直言，若台幣升至28元兌1美元，恐怕產業倒閉潮將全面爆發；雖央行強調出口與進口可抵銷，但業界批評政府未聽進企業心聲。

不少網友對機械業者的悲觀預言感到厭倦，有人嘲諷「之前27還沒倒光？現在又說28會倒一半」、「一半一半再一半，還沒倒光？」、「每次都說會倒，結果都沒看到真的倒」。更有網友翻出過去喊破30會倒的說法，直言「之前說破30會倒，現在改口28，標準不斷下修」。

也有人用酸語調表示「那就快倒啊，沒競爭力的雜質應該早點淘汰」、「倒一倒留下的都是菁英」、「自己競爭力不夠還在靠腰」，反映部分民眾對產業「喊苦文化」的不耐與冷感。

壽險業大虧千億也引來眾多留言，但不少人提出觀察與反問，「國泰人壽還沒倒閉啊」、「富邦還在漲，你確定有事？」、「股價還撐在高點，哪來的哀鴻遍野？」。也有人指出，「每次都說要裁員放無薪假，結果都是喊假的」、「沒看到哪家出來真的說裁員，政府又會出手救」、「人壽賠錢就無限增資，反正股市韭菜多」、「保險公司慣老闆撐很久啦，喊了好多年沒人信了」。

對於台幣升值的實質影響，有人認為是利空誇大，「升值才是對老百姓好，錢變大了、買外國貨變便宜」、「便當如果是進口貨就降價了」，但也有人反問「廠商會讓利嗎？」「升值了我的便當價還不是一樣」。不少網友對匯率升值的利弊抱持懷疑態度，並不認同媒體或產業單方面的說法。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。