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車商傳7月祭促銷救銷量⋯還看壞車市？網勸：再忍忍還會降

聯合新聞網／ 綜合報導
關稅政策不明打擊車市買氣。(歐新社)
關稅政策不明打擊車市買氣。(歐新社)

先前關稅政策不明打擊車市買氣，如今台灣政府定調貨物稅不調、僅美國進口車適用關稅調整，車商為消化港口堆積新車傳將祭出7月大促銷，引發PTT網友熱議。一名網友轉貼新聞報導指出，「裕隆日產、和泰車暑假要銷庫存了」，並點出這波促銷將加大力道，質疑「這樣大家還是看壞車市等美國車嗎？」掀起討論熱潮。

根據媒體報導，因應政府釋出關稅明確立場，和泰車擬砸下2億元帶頭促銷，7月起將有高強度優惠，包括加碼分期、升級交車禮與限時價優惠，其他車商如裕隆日產、中華、現代也傳出跟進。由於台北港、基隆港與台中港等地港口囤積2.5萬輛新車，業界盼透過大降價搶救第3季銷量、力拚重回月銷4萬輛水準。

多數網友認為目前塞港的新車多為德日進口，「7月前一定得清一波，不然就變舊年式了」。也有留言指出車商「港口放好幾個月就是在等降稅時機提貨」，此時若再不出清，將面臨價值減損壓力。此外，也有人指出「便宜的車還在海上，港口那批才是要加價賣的」，質疑本輪促銷是否真的對消費者有利。

雖然台幣升值成為市場利多，但不少網友質疑反映效果有限，「台幣升值車價會升值，加價賣而已」、「便當都沒便宜10%，升值屁用？」另有人表示「物價一樣貴，政府與車商才是真的爽歪歪」，認為升值未能帶來實質消費紅利，反而出現「盤子價邏輯」。

多位網友直言現階段買車「買到撞到」，建議繼續觀望，「你不買我不買，明天降五千」、「現在買超盤」。也有聲音呼籲消費者團結，「短期不買車，車商就會慌」、「大家忍住，促銷才會下得更兇」。即便部分網友期待進口中國電動車開放、或是美國進口車關稅全面下調，但整體留言氛圍仍偏向保守觀望與等待更大讓利空間。

在眾多反應中，仍有不少網友對「貨物稅不動」政策持懷疑態度，有人直言「這樣是試探川普底線嗎」、「放屁」、「政府繼續假賽」，批評稅制改革牛步、未見誠意，甚至質疑這波促銷只是為加價合理化的手段。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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