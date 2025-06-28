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匯率與油價利多航空股？他搶搭暑假行情喊卡位 網點破「地震預言」與現實價差

聯合新聞網／ 綜合報導
網友討論航空股。圖／長榮航空提供
網友討論航空股。圖／長榮航空提供

PTT一名網友近日分享對航空股的看法，指出日圓接近0.19、油價下跌、國旅昂貴，再加上暑假將至，成為航空類股利多匯集的時機。他看好華航長榮航、虎航星宇航空，認為「現在就能進場」，並打趣表示「華航10張哥一直偷偷買」，喊話趁七月噴出前先卡位。不過，此番看法引來許多網友留言討論，有人支持卡位策略，也有不少人認為訊息過時、成本居高，更有人提及近期網路盛傳的「七月五日大地震預言」正在影響市場氛圍。

該網友在文章中指出，「這幾天匯率放推，國旅兩天一夜都要七八千」，對比日本日圓貶值逼近0.19，讓他認為出國比在國內旅遊還划算，特別是在暑假旺季將至、油價又轉跌的背景下，「還不飛出去嗎？」他認為航空股具備上漲潛力，建議趁現在股價仍低檔時先卡位，否則等七月就慢了。他更自訂進退場機制，主張「現在就能進啦」，並強調若無重大利空如大地震發生，就會持股續抱，顯見其短線操作的積極態度。

不少網友認為發文者錯過了進場時機，指出「還在航運追高」、「暑假現在才在買機票？？？空」，也有人直言「晚了」、「機票貴到哭」，認為航空股反應時間已過，且目前票價未見實質回落。此外，有人從個人經驗補充，指出虎航東京航線價格仍高，實際成本不如預期理想。

針對發文者提到的匯率與油價利多，有人認同日圓下滑對出國消費有利，「年初才0.22多變化好快」，也有人表示「.19 七月中再找時間去日本購物」，認為匯率支撐消費誘因。但更多人指出「票價沒真的降」，「早去晚回還要1萬5」，即便部分航班價格下修，也多為紅眼或特別時段的促銷，對多數旅客參考價值有限。

此外，多位網友提到近期網路流傳的「7/5日本大地震預言」，直言「大家在等七月初日本大地震沒發生」，甚至有人說「天天YT洗腦」、「一堆人信阿」。也有網友反諷這些信徒「和喝符水、燒女巫的一樣」，認為「還在信7/5是什麼年代了」，但也有聲音指出即使是迷信，「還是會影響消費決策與市場氛圍」。

除了匯率與票價，還有人提醒應留意整體旅遊成本，例如「日本住宿太貴」、「雖然機票便宜2～3k，但是住宿貴7～8k」，也有留言說「東京飯店現在貴桑桑，能去的都是有錢人」。有網友認為航空股獲利恐怕難撐預期，有人更指出「今年暑假機票賣得多慘，還敢多，勇氣可嘉」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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