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外匯禿鷹讓空單飆半年新高！郭哲榮喊：老天爺送錢…台幣28.5以下考慮買00662

聯合新聞網／ 綜合報導
外資期貨空單飆至近半年新高，郭哲榮直指「外匯禿鷹」正在操盤壓低台股，呼籲投資人遇回檔勇敢加碼。中央社
外資期貨空單飆至近半年新高，郭哲榮直指「外匯禿鷹」正在操盤壓低台股，呼籲投資人遇回檔勇敢加碼。中央社

6月26日台股開低走高、終場收漲61點，收在22,492點，不僅台積電強勢上攻至1080元，也迎來台股近期波段高點。不過分析師郭哲榮於節目中特別提醒，期貨卻與現貨出現高達153點的逆價差，背後主因恐與「外匯禿鷹」有關，投資人應趁震盪時機積極布局。

「今天期貨收在22,117點，扣掉蒸發點位後逆價差還有153點，這不正常。」郭哲榮在直播中明言，外資近期頻頻出現左手買現貨、右手加碼反向ETF，同時期貨空單口數衝上48,684口，創去年11月以來新高。他直指這是外資在炒匯套利，壓低台積電與台指期價格，賺取期貨槓桿報酬的慣用手法。

郭哲榮更揭露一項驚人數據，根據遠期匯率（NDF）顯示，新台幣一年期預期升值至27.359元，遠低於目前現匯的29.1元水準，這也引發大量資金搶先布局，推升近期升值速度過快。他表示「如果台幣真的來到28.5以下，我會考慮買進美債或富邦NASDAQ（00662）等美元資產。」

針對台股多頭的應對策略，郭哲榮則強調「壓回就是機會」，無論是台積電、廣達緯創還是世界先進，近期漲幅都已高達50～70%，且仍未出脫持股。他直言「外資殺下去的時候，就是吃豆腐的時機。等逆價差回補、外資空單減少，台股就會再創高。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

逆價差 緯創 期貨 廣達 外資 台積電 世界先進 ETF 00662富邦NASDAQ-100基金

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