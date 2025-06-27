台幣匯率見29可進場了？網見血式發言：才29…TACO川會滿意嗎

新台幣強勢升值，網友開始熱議是否該在29元附近開始換美元。原PO表示，雖然29不是最低點，但已進入歷史分佈區間，「機率上漲高，不如拆三次進場：29、28、27」，並認為這波美元走弱若遇上川普換人，美股甚至可能創高。

不過這種「可以慢慢撿美元」的想法，在PTT股板掀起截然不同風向。

原PO整理歷史匯率分布，指出33到27為主要區間，29已屬偏低，「如果有人33買美金被這波嚇到、現在又在29換回台幣，那不是哭哭了？」建議拆批買進，等強勢美元再起時可望反彈獲利。

許多網友顯然持保留態度，主流聲音集中在三大風向。首先是「再等等派」，認為現在進場仍嫌太早，留言指出「太早，等28再開始」、「29還太早，要再等等」、「至少等到27」。還有人提到政治變數：「川皇還沒下台，你急什麼？」、「你覺得才29，TACO川會滿意嗎？」呼應近期市場對川普貨幣政策的預期。

另一派則從長線看空美元的角度出發，喊出更低的匯率目標。「你先上，我等28再看看」、「等20再開始撿差不多」、「匯率從33開始算，升20%大概25」這類留言比比皆是，甚至有網友喊出夢幻價位：「我等13.3」、「1：1我在買」、「準備買金卡移民」。也有人冷嘲熱諷：「之前30幾一堆人在喊40見，現在29又喊25、13，呵呵。」

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