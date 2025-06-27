快訊

勸戴口罩遭殺！紙雕師砍死超商員工一審死刑 更一審逃死判無期

小米AI眼鏡來了！內建1200萬畫素鏡頭、電致變色鏡片 可進行直播

南韓首爾地鐵站瓦斯外洩 列車過站不停、周邊全面管制

台幣匯率見29可進場了？網見血式發言：才29…TACO川會滿意嗎

聯合新聞網／ 綜合報導
新台幣升破29元大關，網友熱議是否該換美元資產，有人直指「川皇還沒下台，你急什麼」。美聯社
新台幣升破29元大關，網友熱議是否該換美元資產，有人直指「川皇還沒下台，你急什麼」。美聯社

新台幣強勢升值，網友開始熱議是否該在29元附近開始換美元。原PO表示，雖然29不是最低點，但已進入歷史分佈區間，「機率上漲高，不如拆三次進場：29、28、27」，並認為這波美元走弱若遇上川普換人，美股甚至可能創高。

不過這種「可以慢慢撿美元」的想法，在PTT股板掀起截然不同風向。

原PO整理歷史匯率分布，指出33到27為主要區間，29已屬偏低，「如果有人33買美金被這波嚇到、現在又在29換回台幣，那不是哭哭了？」建議拆批買進，等強勢美元再起時可望反彈獲利。

許多網友顯然持保留態度，主流聲音集中在三大風向。首先是「再等等派」，認為現在進場仍嫌太早，留言指出「太早，等28再開始」、「29還太早，要再等等」、「至少等到27」。還有人提到政治變數：「川皇還沒下台，你急什麼？」、「你覺得才29，TACO川會滿意嗎？」呼應近期市場對川普貨幣政策的預期。

另一派則從長線看空美元的角度出發，喊出更低的匯率目標。「你先上，我等28再看看」、「等20再開始撿差不多」、「匯率從33開始算，升20%大概25」這類留言比比皆是，甚至有網友喊出夢幻價位：「我等13.3」、「1：1我在買」、「準備買金卡移民」。也有人冷嘲熱諷：「之前30幾一堆人在喊40見，現在29又喊25、13，呵呵。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

延伸閱讀

台幣爆衝連央行都攔不住？網酸「想也知道要到28以下」：全請出來也沒用

182張→200張→400張！00919存股族曝：年底前拚滿200張

買0056風險就會比0050小且相對抗跌？Ffaarr：其實是心理偏誤

新台幣升破29！美金現在可以撿便宜？網一面倒喊：等等還有低點

相關新聞

外匯禿鷹讓空單飆半年新高！郭哲榮喊：老天爺送錢…台幣28.5以下考慮買00662

6月26日台股開低走高、終場收漲61點，收在22,492點，不僅台積電強勢上攻至1080元，也迎來台股近期波段高點。不過分析師郭哲榮於節目中特別提醒，期貨卻與現貨出現高達153點的逆價差，背後主因恐與

台幣匯率見29可進場了？網見血式發言：才29…TACO川會滿意嗎

新台幣強勢升值，網友開始熱議是否該在29元附近開始換美元。原PO表示，雖然29不是最低點，但已進入歷史分佈區間，「機率上漲高，不如拆三次進場：29、28、27」，並認為這波美元走弱若遇上川普換人，美股

新台幣升破29！美金現在可以撿便宜？網一面倒喊：等等還有低點

新台幣強升，一度衝破29元整數關卡，讓不少民眾好奇：現在是不是該趁便宜換美元？外匯專家認為若暑假即將出國，可先進場；但若無急用，建議再觀望「還有更便宜的時間點」。 根據央行數據，6月27日台幣盤

央行拋匯限時令掀民怨！網酸「反成套利訊號」：出口商做白工

針對台幣強升壓力，中央銀行近期再出「限時限量」新招，要求大型出口商須在上午10點後才能進場拋匯，引來PTT網友強烈反彈。發文者以反諷語氣批評央行「禿鷹都趕出去了」、「升值有益進口」，更嘲諷政策設計是「逼出口商做白工、撐到倒光，自然就穩匯了」。

靠房增貸買債「慘虧12％」 網哀嚎：誰來救救債蛙？反挨酸盲目

美國公債的規模已突破36兆美元，加稅或減支等傳統解方案面臨政治阻力。過去有投資人利用增貸買進債券ETF，卻因債市不如預期面臨虧損。PTT網友感嘆「救救債蛙」，直指不少人聽信「買債是送分題」的說法，結果卻因開槓桿投資債券而陷入虧損、金流吃緊。對此，有人挖苦債蛙自找麻煩，也有人直言當初鼓吹買債的人應該出來面對，甚至有人怒批「送分題就是送命題」。

台幣爆衝連央行都攔不住？網酸「想也知道要到28以下」：全請出來也沒用

隨著國際資金大舉回流，新台幣26日強升2.26角，收在29.165元，逼近29元整數關卡。《路透》披露，央行不惜祭出油款、政府基金等所有能想到的買匯單位，全面進場「穩匯」，但仍無法抵擋外資與出口商瘋狂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。