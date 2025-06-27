新台幣升破29！美金現在可以撿便宜？網一面倒喊：等等還有低點

新台幣強升，一度衝破29元整數關卡，讓不少民眾好奇：現在是不是該趁便宜換美元？外匯專家認為若暑假即將出國，可先進場；但若無急用，建議再觀望「還有更便宜的時間點」。

根據央行數據，6月27日台幣盤中來到28.964元，升幅0.7%，創下三年新高。台新金首席經濟學家李鎮宇指出，新台幣仍有升值空間，但極限大概落在28至28.5元。

外匯專家李其展也提醒，目前台幣升值區間已突破29.8~30.3的關卡「若美元持續沉淪，接下來升值空間會再放大」，但對於有換匯需求者，他建議「分批進場，不要期待短期高收益」。

不少人認為還有低點可等，留言如「太早」、「可以慢慢分批進場」、「想要得利最快也要年底」，也有網友喊出激進預測「年底13不要懷疑」、「差不多吧我看20」。

不少網友更用半開玩笑語氣回應當前匯率走勢「禿鷹好大 你忍一下」、「年底1：1 呆灣成功成為美國51州」、「要匯率13只有兩個條件：美元體系崩潰，或台灣成為全球金融中心」。

也有理性派網友看不下去，吐槽道「股版騙子多，什麼匯率13、20，真是壞蛋」。

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