台幣爆衝連央行都攔不住？網酸「想也知道要到28以下」：全請出來也沒用

隨著國際資金大舉回流，新台幣26日強升2.26角，收在29.165元，逼近29元整數關卡。《路透》披露，央行不惜祭出油款、政府基金等所有能想到的買匯單位，全面進場「穩匯」，但仍無法抵擋外資與出口商瘋狂賣匯力道，升勢幾近失控。

根據報導，新台幣自4月底的32.2元，已強升逾3元，創近年最大升幅。匯銀圈指出，央行「老大」已請出所有買匯勢力，意圖拉抬匯率，卻敵不過美元走弱、Fed降息預期與龐大資金回流的三重夾擊。一名大型商銀交易員坦言：「你想得到的（買匯者）都請出來了。」

分析認為，外資今年初撤出的7000億資金迅速回流，讓央行承受龐大升值壓力。儘管央行已祭出「雙十限令」限制拋匯，但在恐慌氣氛蔓延下，出口商搶先出手，使新台幣升勢更加難擋。

新台幣獨強已衝擊出口業。台灣機械公會理事長莊大立表示，近期台幣走勢已讓業界「哀鴻遍野」，削弱競爭力與獲利。行政院則回應表示，會「持續關注」匯率波動，並做好因應。

對於台幣強升與央行應對，不少鄉民紛紛開酸，有人質疑央行能力，「想也知道要到28以下」、「說個笑話，央行穩不住匯」；也有一派狠批干預市場，「限令就白癡政策」、「你也跟著降息不就好？」；另有網友從資金面出發，「升值才是正常」、「美國壓力不就解決了，到底？」甚至懷疑這根本是一場演戲，「央行坐莊怎麼可能輸」、「說一次升幾角？演得不錯，下次別演了」。

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