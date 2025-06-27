謝金河稱「台股窗外有新藍天」！鄉民齊喊完了：丸子警報再響

財信傳媒董事長謝金河《先探投資週刊》專欄一文，分析以伊衝突、美軍出兵對全球金融市場的啟示，並指出精準打擊帶動半導體股飆升，台積電ADR已重回220美元，有助挑戰1160元高點。他喊出「台股窗外有新藍天」，強調晶片戰爭下台股利多重燃。不過該文一出，PTT股板瞬間炸鍋，網友一面倒反應：「丸了」。

謝金河以近期中東衝突為背景，指出現代戰爭型態已從人力、地緣對抗，進化為「不對稱作戰」，勝負關鍵是情報與科技。他特別提到以色列以少勝多，展現飛彈與無人機的精準打擊力道，背後都仰賴高階晶片，美國對伊朗空襲更讓半導體供應鏈成為關注焦點。

謝進一步分析，美股與以色列股市在衝突後反而大漲，顯示「戰爭並不必然帶來崩盤」，油價暴跌也讓降息預期升溫。對台股而言，這波資金回流與科技股紅利，正好替台積電、ASML等領頭羊提供新動能，「台積電又站在攻擊發起線」。

不過，謝金河一開金口，PTT鄉民瞬間炸鍋，有人自嘲「糕點到了」、「丸子……明天清倉」，也有網友直言「明天台股審判日」、「變天了啦」。對於老謝近期的預測命中率，更有留言無奈直喊「太準了」、「謝金河開口＝台股要崩」、「老謝不閉嘴，反指標不止」。也有鄉民選擇用幽默取暖，「蒸的丸子」、「窗外大晴天突然打雷」成為本串金句，整串留言瀰漫著滿滿的「老謝效應」。

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