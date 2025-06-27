央行拋匯限時令掀民怨！網酸「反成套利訊號」：出口商做白工

針對台幣強升壓力，中央銀行近期再出「限時限量」新招，要求大型出口商須在上午10點後才能進場拋匯，引來PTT網友強烈反彈。發文者以反諷語氣批評央行「禿鷹都趕出去了」、「升值有益進口」，更嘲諷政策設計是「逼出口商做白工、撐到倒光，自然就穩匯了」。

根據媒體報導，央行為防止台幣急升，除將大型企業單日拋匯額度嚴控在1000萬美元外，進一步祭出新規，限定出口大廠10點以後才能拋匯。匯銀人士指出，央行擔心開盤首小時若湧現大量拋匯，將加劇市場「升值預期」，故藉由限制時點與金額，希望緩步升值、避免劇烈波動。不過此舉引發市場對政策干預過度的疑慮，也被質疑是變相干涉企業自由操作。

原PO的反諷貼文點燃討論戰火，許多網友直言政策荒腔走板，「十點是換匯快速通關嗎」、「央行都幫禿鷹安排好時間表了」，也有人不滿出口商被迫吞匯損，「逼迫業者吃虧損？什麼神奇操作？」、「十點前不跑誰傻」。

不少人也批評央行干預無效又多餘，「買台幣就是送分題」、「限制只會加重恐慌」、「10點過後跳水戲碼每天上演」。更有網友戲稱，「央行上班10點才開始」、「十點自動+0.5％」、「每10點就是買美元的最佳時機」，嘲諷政策不僅無助穩定，反而成為市場套利訊號。

另有留言指出央行作法形同「匯率操縱」，不僅可能引起美方不滿，也傷害台灣出口競爭力。有網友直言「出口商誠實做生意反被修理」、「買賣都要報央行，乾脆每天廣播喊價好了」。

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