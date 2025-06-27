靠房增貸買債「慘虧12％」 網哀嚎：誰來救救債蛙？反挨酸盲目

美國公債的規模已突破36兆美元，加稅或減支等傳統解方案面臨政治阻力。過去有投資人利用增貸買進債券ETF，卻因債市不如預期面臨虧損。PTT網友感嘆「救救債蛙」，直指不少人聽信「買債是送分題」的說法，結果卻因開槓桿投資債券而陷入虧損、金流吃緊。對此，有人挖苦債蛙自找麻煩，也有人直言當初鼓吹買債的人應該出來面對，甚至有人怒批「送分題就是送命題」。

根據媒體報導，近年因市場利率高、降息預期濃厚，不少民眾選擇增貸或質押方式買進債券ETF，期望透過息收套利。不過，通膨未解、美國財政壓力與匯率波動，導致債市不如預期。有57歲的投資人與老婆靠房屋增貸投入債券，如今帳面虧損12%，而寬限期將屆，每月本息壓力恐從1.5萬躍升至4萬以上，現金流面臨考驗。

一名網友在PTT分享新聞且大喊「誰來救救債蛙們」，感嘆媒體與分析師曾不斷洗腦買債無風險，現在卻是一場災難。他語帶無奈表示「維持率要斷頭了，結果都是虧損套著賠不舒服」，情緒顯然受到寬限期將至的壓力影響。

不少網友留言回應，強烈譴責投資人盲目跟風，「賠到疼扣蘭了，記住那些一直叫你買的人」、「你沒房才幻想賣房，實際操作才知道這是笑話」。也有人嘲諷投資人不懂商品就亂開槓，「買的是ETF不是直債，有夠北七」、「想領息又要價差，不賠錢才怪」，並指出房版、投顧與網紅長期鼓吹買債「穩賺不賠」誤導民眾。

許多人批評炒房派與投資圈亂象，直呼「送分題變送命題」、「套利變套牢」、「蜈蚣教徒三層槓桿押下去」，許多用戶引用嘲諷式口號與表情包，點出市場氛圍失真、資訊泡沫導致韭菜群體受創。也有人強調應做好投資前功課，「什麼都不懂就借錢買，這種韭菜自業自擔吧」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。