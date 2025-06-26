撥補台電千億穩電價⋯挨轟治標不治本！網酸「無底洞」補不完

行政院提出特別條例草案，計畫撥補新台幣1000億元給台電以穩定財務與電價。PTT網友指出「有撥補才能穩電價，不撥補就是漲給你看，CPI準備噴！」並質疑這是否形同「情緒勒索」，不少人感到不滿，直呼「台電都成無底洞」。

根據媒體報導，行政院長卓榮泰24日出席公開活動時強調，近期受到美國關稅與中東局勢衝擊，行政院已提出4100億元特別預算草案，以強化台灣經濟韌性。其中1000億元將用來撥補台電，藉此穩定財務與民生電價。他強調，這筆資金不僅對產業有利，更是穩物價的重要手段，希望立法院能儘速通過。

一名網友在PTT發文，他針對政策表示不滿，直言這種說法形同威脅民眾接受補貼方案，否則就要面對漲價壓力，質疑背後邏輯與台電長期虧損本質未解，是否只是「挖東牆補西牆」。

其他網友紛紛留言表達不滿，「補了還不是一樣漲」、「前四個月就賠300億，補得完嗎？」、「每年補，台電都快變無底洞」、「其他發電業大賺，只有台電虧還要我們買單？」不少人指出，若不從能源政策改革與營運機制下手，「只是繼續撒錢根本治標不治本」。

另有一派網友延伸至政策面批評，「錯誤的能源政策讓人民買單」、「有核電不用，改推綠能結果電不夠還貴」、「綠電公司賺爛，台電賠爆，怎麼合理？」更有人酸「雲豹發5元股利，台電要撥補千億，真的是笑死」，認為政府應檢討電力採購機制與綠能政策，而非一再舉債補貼。

除了批判，也有部分網友抱持悲觀現實心態認為「有補至少漲少一點」、「不補就是更慘」，但同樣強調「補貼之外需要改革」，否則只是「繼續燒人民的稅金」。還有網友以圖文嘲諷「肥貓吃香喝辣，台電繼續養綠電吸血鬼」，可見社會輿論普遍對撥補案的支持度不高。

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