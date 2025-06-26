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跨境電商來台⋯詹宏志：苦日子來了！網酸：消費者好日子剛開始

聯合新聞網／ 綜合報導
網路家庭董事長詹宏志。聯合報系資料照／記者彭慧明攝影
網路家庭董事長詹宏志。聯合報系資料照／記者彭慧明攝影

跨境電商來勢洶洶，網家(8044)董事長詹宏志在股東會示警「台灣電商的苦日子來了」，PTT網友轉貼新聞酸道「網家股東的苦日子早就來很久了」，且跨境電商的加入，對消費者反而是好事一樁。其他人留言一面倒表示「你苦，我很爽」、「台灣電商苦，消費者才好日子開始」，甚至諷刺「蝦皮酷澎早就打爆你」。

根據媒體報導，詹宏志在網家股東會上指出，中國跨境電商受制於美中貿易戰，轉向亞洲市場傾銷商品，恐掀起資本戰。他強調台灣雖具物流與金流優勢，但外商進入仍將導致價格競爭加劇，2025年台灣電商恐面臨嚴峻挑戰。他回顧過去eBay等案例，強調這波戰爭已非單靠「做對事」能生存，恐將進入淘汰與整併階段。

一名網友在PTT發文，他以股東角度表示，網家的苦日子「早從500跌到30元時就開始了」，並指出如今又面對跨境電商價格戰，形容對公司是雪上加霜。不過他也語帶諷刺地說，對沒買網家股票的人而言，「苦日子反而可能是消費者的爽日子」。

許多網友對詹宏志言論嗤之以鼻，直言「台灣苦日子（X）網家苦日子（O）」、「蝦皮、酷澎早就打趴你」、「你家的問題不是中國，是你自己太爛」，也有人嘲諷「四年前就買淘寶，苦日子在哪？」、「自己打不贏人家就說對方不合理」，不少人認為網家落後市場多年，如今被淘汰是遲早的事。

另有一派網友聚焦「消費者」視角，認為電商戰火將促進價格競爭，「便宜又快，我為何要買貴的？」、「消費者根本樂見殺價戰」、「這波是消費者爽日子啟動」，也有人強調「境外電商不是壞事，是台灣電商太久沒競爭了」，認為只要東西便宜、物流好，就支持。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

電商 酷澎 蝦皮 網家 物流 淘寶 PTT

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