「債蛙要暴斃了」鮑爾稱Fed不急降息！網：氣死川普讚啦

美國聯準會（Fed）主席鮑爾24日赴國會作證，重申不急於降息，並指出即便關稅推升物價影響已降溫，今年仍可能對通膨與經濟帶來壓力。他表示目前經濟與就業市場依然穩健，通膨雖從高點緩解，但仍高於2%目標，須進一步觀察後才會調整政策。

面對來自川普與國會議員的壓力，鮑爾強調將根據經濟數據審慎行動。這番「按兵不動」的發言，再度點燃市場怒火，尤其債券投資人（債蛙）怨聲載道，社群上湧現大量不滿聲浪。

不少人對鮑爾「不急降息」的立場怒火中燒「你到底再堅持什麼啦！不降一碼降個半碼會怎樣嗎？」、「債蛙聽到又要暴斃了 不急」、「不急，美國人房貸車貸爆表」。

也有網友點名鮑爾是「待退之身」不在意後果，「待退沒在怕」、「不能講笑死 要講超好笑」、「Mr. Too Late」、「疫情4%你不升，現在2%你不降，吊炸天」。

一派網友則以川普角度看戲，酸味十足「川普快要發飆了」、「老鮑不降，等你川皇自己撤關稅」、「川普：派B2把FED給我炸了」、「美股噴這麼高，怎麼降息，沒理由啊」、「氣死川普 讚啦」。不少人認為聯準會此舉根本是在「打臉川普」，有網友笑稱「老鮑硬是不降息，川普再嘴也沒用」。

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