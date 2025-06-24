郭智輝「人均GDP十年拚八萬美元」非空想！網酸：台幣升值到1：13就行

經濟部長郭智輝近日放話「10年內人均GDP達8萬美元絕非空想」，並提出千億級投資藍圖，欲推動「境內技術扎根、境外開枝散葉」戰略，引發社群熱議。不過，面對2024年人均GDP為3.39萬美元的現狀，許多網友直言這根本是新版本的「633」，甚至笑稱「要達成，只要台幣升值到1：13就好了」。

針對郭智輝喊出的8萬美元人均GDP，不少網友第一時間就把矛頭對準「美元計價」，直言這根本是靠匯率堆出來的數字幻術。「最快的方式確實是台幣升值」、「升值到1：13就有可能XDD」、「GDP升了，薪水呢？」留言充滿調侃。

也有網友點出實質分配問題：「人均啊，但是利益大部分資方撈走了」、「GDP都進老闆口袋有屁用」、「人均增加沒說是你老百姓的吧」。

對於這種「十年後才會實現」的遠期政見，PTT不少鄉民嗤之以鼻，質疑只是另一版的政治畫餅秀。「幾年後就不關你的事了」、「嘴砲官僚模式啟動」、「這咖講話都不用想一下的嗎」、「633聽過吧？更會扯了」批評聲浪不斷。

還有酸民預測通膨版本的未來圖像：「GDP八萬時，便當一個一千元」、「房子炒到一坪一億，GDP破百萬美元」。

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