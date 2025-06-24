跪求之下才止戰？伊朗指「川普懇求停火」！網：大家嘴巴皆贏、僅空蛙被宰

美以伊衝突暫告一段落，停火消息持續在媒體與政壇間發酵。美國總統川普稍早宣布以色列與伊朗即將停火，伊朗國營媒體則反嗆，是川普在「懇求」下才答應停火。不過以色列方面至今未有明確表態，讓網友質疑這場「停火戲碼」是否只是雙邊各取所需的面子戰。

根據伊朗官方媒體說法，在革命衛隊發射飛彈報復美軍卡達基地後，川普隨即展現「懇求」（begging）姿態，才促成停火協議。伊朗主播聲稱，此舉凸顯人民團結與捍衛國土的決心，甚至直指川普「求和」態度證明伊朗的策略奏效。

然而外媒與以色列官方目前尚未有一致口徑，市場仍對後續發展保持觀望。

伊朗宣稱川普「懇求停火」引發網友狂酸，有人直指這場衝突根本是面子秀：「好了啦，面子都給你伊朗了」、「嘴巴不能輸」、「我股票賺錢面子做給你」。也有網友諷刺這早就是伊朗鋪排好的「有台階劇本」：「這就是伊朗要的有面子停火吧」、「嘴砲就能和平幹嘛不支持嘴砲」、「2025年第一屆吹牛大賽會外賽開始」。

戰火一停，台美股市皆傳出利多，美股期貨反彈、台股當日收漲，網友嗨喊「V起來了 VVVVV」、「美股期貨在拉了，沒停火不會這樣吧」，甚至搞笑稱這波三方操作堪稱「各國越來越精通中國的贏學」。不過也有人無奈成為空手冤大頭：「只有空蛙被宰~~~~~~~~~~~」、「想多跌點補貨都難」、「空蛙：現在是都當我王八蛋？」

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