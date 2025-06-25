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川普稱以伊同時喊「要和平」！網曝真實現場勸「軍工股多少買一些」

聯合新聞網／ 綜合報導
美國介入以伊戰爭後情勢急轉直下，川普宣布兩國已同意停火。（路透）
美國介入以伊戰爭後情勢急轉直下，川普宣布兩國已同意停火。（路透）

美國總統川普24日於其社群平台「Truth Social」發文宣稱「以色列伊朗幾乎同時向我說『我們要和平』」，並強調中東的未來將「充滿愛、和平與繁榮」。此言論立刻引發網友熱議，一名PTT網友轉貼相關報導後表示，以色列目前飽受戰火波及，民眾生活困苦，甚至已有以色列人向伊朗道歉。他質疑「和平宣言」背後的真實性，並預測雙方或將因國際壓力停戰，軍工股則仍具潛力。

根據媒體報導，川普在台灣時間24日上午發文，宣稱以色列與伊朗皆主動聯繫他表達停火意願，認為這是中東「真正的轉捩點」。他強調「他們若偏離正義與真理，也將失去一切」，更喊出「願上帝保佑你們」的祝禱語句，試圖彰顯其外交影響力與和平推手的形象。

對此，原PO在PTT分享新聞並撰寫長篇心得指出，以色列防空系統「鐵穹」的攔截率已從九成下滑至六成，多處重要基礎設施如軍事基地、證券交易所與電廠遭到伊朗攻擊，民眾無家可歸被迫睡在地下鐵或臨時帳棚。更令人震驚的是，一部分以色列人甚至逃至埃及，引發當地社會不滿，部分以色列內部也出現「向伊朗道歉」的遊行。他認為這一切反映出雙方「戰損與輿論壓力極高」，和平呼聲並非單方面妥協。

多數網友留言不約而同以戲謔語氣回應川普言論，「是要和平還是核平？川普聽錯了吧」、「川皇每天都在等電話」、「嘴砲帝國總統又來了」，有人更喊出「諾貝爾和平獎穩了」，認為川普只是在搶佔外交話語權，企圖製造「世界都仰賴我調停」的形象。

部分網友則從軍事與政治層面切入，指出以色列實際並未釋出強烈停火意願，「納坦雅胡下台才算真正的和談開始」、「這是川普單方面開支票」。也有人認為這背後仍可能牽動軍工產業波動，原PO提醒「軍工股還是要持有一點，萬一哪天以色列又發瘋」。

另有少數網友補充伊朗在國際上也承受壓力，美、德、國內抗議聲浪都在升溫，「德國總理一句話就引爆示威潮」、「美國國內也有民眾責怪以色列會害大家遭池魚之殃」，這也進一步支撐原PO預測的「高達九成機率停火」判斷。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

軍工股 美國 川普 伊朗 以色列 中東 PTT

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