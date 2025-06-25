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百萬ETF只虧1％！月投30萬他問「下一檔買哪支」 網勸注意資產配置

聯合新聞網／ 綜合報導
網友詢問投資ETF意見。台股示意圖。聯合報系資料照
網友詢問投資ETF意見。台股示意圖。聯合報系資料照

一名網友在PTT曬出投資ETF的損益截圖，自稱2024年起就開始存股，至今累積四檔ETF總投資成本超過900萬元。他表示，自己偏好現金流再投入的投資模式，目前「元大台灣50」目標張數已近完成，正考慮將資金轉向00878或美股ULTY，並徵詢板友意見。不料文章曝光後，大量網友焦點集中在他每月可投入30萬元的資金能力，直呼「這篇根本炫富文」。

原PO貼出的截圖顯示，其ETF整體市值約為894萬，總投入成本為903萬，帳面虧損僅為10萬6227元，報酬率約-1.18%。其中「元大台灣50」與「元大高股息」各持有2.5萬與10萬股，虧損分別為1.86萬與2.4萬；而「大華優利高填息30」與「群益台灣精選高息」則已轉正為綠字，分別獲利8.1萬與6.7萬，顯示其投資策略具備分散與低波動特性。

原PO透露，下一階段考慮將0050補滿百張，後續規劃在00878與美股高現金流ETF「ULTY」之間擇一繼續佈局，並詢問是否有其他推薦的存股標的。他表示自己偏好持續投入、領息再投的複利策略，強調「喜歡這種現金進來再投資的模式」。

不過，多數網友並未針對ETF本身給出建議，而是對原PO的「每月可動用資金達30萬」高度震驚。「你問錯版了吧，這邊大多月薪沒你零頭高」、「這種資產應該是你來教我們」、「跑來問一堆資產只有你十分之一的人幹嘛」等留言不斷湧現，甚至有人戲稱「炫富就說」、「這是來秀財力不是健檢」。

也有理性建議者指出，若資金雄厚應思考「資產配置」而非單純選股，有人提醒「要注意配息稅與二代健保」，建議改投報酬率高、但不配息的標的如00757或美股成長型ETF，也有網友推薦「VT穩到不行」、「可以配置特斯拉、DIS這類成長股搭配ETF」。

另有少數人針對原PO提及的ULTY發表看法，說明該ETF為美國熱門「每週配息型」標的，適合追求現金流靈活運用的投資人，不過仍須持有2至3年方可看出效益，建議「少量配置並自行研究，觀察後再擴大佈局」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

現金流 報酬率 PTT ETF 00878國泰永續高股息 0050元大台灣50

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