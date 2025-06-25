以伊戰爭台股為何迅速拉回？他憂「騙砲多軍」 網揭三大差異關鍵

近期以色列與伊朗爆發軍事衝突，台股雖一度受影響而有所震盪，不過24日仍迅速拉回。一名網友在PTT發文提問，「為何同樣是戰爭，當年烏俄開戰時股市重挫，這次卻只小跌後迅速拉回？」他坦言對市場走勢摸不透，甚至懷疑是否再度「騙砲多軍」。

原PO指出，2022年俄羅斯進攻烏克蘭時，全球股市大幅下跌，市場瀰漫利空氛圍，但如今以色列針對伊朗展開空襲行動，盤面卻幾乎未受重大衝擊，反而出現回穩甚至上漲。他因此感到疑惑，直言「戰爭利空蕩然無存」，質疑是否已進入「消息無效」的市場狀態。

對此，多數網友認為兩場戰爭本質大不相同。有留言直言「俄羅斯是想併吞烏克蘭，以色列只是摧毀核設施」，認為戰略目標差異導致市場反應不同；也有人指出「烏俄是全面陸軍戰、以伊只是飛彈射射」，不涉及地面部隊衝突，對供應鏈與全球市場的衝擊相對有限。

另一派則從「戰爭影響市場程度」切入，指出「烏俄戰爭牽動能源、小麥等原物料價格，伊朗則早已被制裁，原油也多由中國吸收」，因此全球市場對中東局部衝突的反應已「鈍化」。還有人補充「美國態度是關鍵，烏克蘭只能拖長戰線，但伊朗沒人真想幫，區域衝突很快就收尾」。

此外，也有網友認為，經過烏俄戰爭洗禮後，投資人對戰爭利空已產生免疫，「這波根本不是戰爭，是飛彈表演」、「現在發現開打就加碼，黃金照漲、股市也能噴」，顯示市場對地緣衝突的解讀模式已出現質變，反應更偏向理性、甚至樂觀。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。