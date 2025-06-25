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謝金河指「台灣敵我分際差」難贏以色列！網預言股市走勢「以崩台漲」

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗德黑蘭23日遭以色列空襲，冒出濃煙。以軍表示，這波空襲針對當地軍事據點和監獄等政府設施。法新社
伊朗德黑蘭23日遭以色列空襲，冒出濃煙。以軍表示，這波空襲針對當地軍事據點和監獄等政府設施。法新社

財信傳媒董事長謝金河6月22日在臉書發文指出，以色列在戰火陰影下股市竟逆勢大漲6.02%，不僅表現勝過南韓，更成為全球市場亮點。對此，一名網友在PTT轉貼新聞並諷刺稱，「看來台股不漲都是在野黨、陸配、館長的錯」，更質疑謝金河「是不是很贊同發動戰爭」。該篇發文迅速引起熱議，網友們多半不領情，反酸老謝言論離譜，還預言「以色列股市接下來要崩了」。

謝金河日前在網上發文，他以以色列近來在與伊朗衝突下仍展現股市韌性為例，強調以色列擁有「驚人的自信心」與「舉國一致的向心力」，並直言台灣在敵我分際及心防上遠遠不如以色列。他也批評台灣內部在野黨與特定勢力經常對外妥協，甚至涉入對手陣營，與以色列的團結精神形成對比。

對此，原PO在轉貼新聞時用反諷口吻表示，謝金河將股市表現與國內政治及族群關係掛鉤，聽起來彷彿是在鼓勵戰爭，令人錯愕。他的質疑也引起大量網友跟進留言，開酸謝金河邏輯牽強，甚至笑稱「老謝出手就是訊號，股市要跌了」、「台灣神秘力量發威，以色列準備崩盤」。

多數網友則調侃他的發言是「冥燈再現」、「嘴一開就完蛋」、「該國股市危險了」。也有人戲謔「蹭王出手必有反效果」、「他說台股還差很遠，那就是要大漲了」，把謝金河發文當作股市反向操作的風向球。

也有部分網友從歷史與政治層面出發，指出台灣與以色列國情截然不同，強行比較並不合理。「人種文化不同，不能直接類比」、「猶太人亡國千年有共識，台灣一堆人還在幫敵國說話」、「你有看過以色列議員包伊朗小三嗎？」這類留言獲得不少共鳴，強調敵我觀念不該僅以表面現象論斷。

另一派理性網友則指出，以色列股市能逆勢上漲，除了反映戰事短期可控，也因有美國堅定支持、國防工業強大、投資人預期穩定等因素。「並非單純反映國民素質」、「謝金河的敘事邏輯太多跳接」、「這樣的言論對民主社會反而是威脅」，他們提醒應避免用單一事件過度推論，更不能藉由股市漲跌作為對國內政局的批判工具。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

謝金河 美國 戰爭 台股 伊朗 以色列 PTT

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