特斯拉無人計程車上路…陸行之批「太弱了」？ 網：老謝二號發威

特斯拉無人計程車（Robotaxi）在德州奧斯汀展開試營運，雖有安全人員在旁監控，仍吸引關注。不過知名半導體分析師陸行之在觀察多部網紅試乘影片後直言「太弱了」，懷疑特斯拉預設路線、限制太多。他在臉書寫道：「If this is true，that is weak！」沒想到此話一出，網友反而視為「反指標訊號」，特粉全面開酸。

對於陸行之的「太弱了」評論，網友反應一面倒，直指這已是熟悉的噴出訊號。有留言說「陸行鳥說太弱 穩了」、「指標來了」、「這麼弱 想必做空了吧」，也有笑稱「智商測驗開始」、「反串成功，第六點根本是稱讚吧？」

不少人將他與老謝並列，發出反串留言「你要搶老謝的飯碗嗎？」「老謝二號」、「特黑越多越噴，老謝趕快來」、「就這麼想搶老謝的飯碗？」顯見網友早把這類唱衰言論視為「進場燈號」，反而強化對特斯拉的信心。

也有不少人直言陸行之跨領域評論根本不熟自駕車產業，「他只對晶片比較有獨到看法而已 根本不懂自駕」、「隔行如隔山也不閉嘴」。

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