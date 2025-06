特斯拉無人計程車上路…陸行之批「太弱了」？ 網：老謝二號發威

特斯拉無人計程車(Robotaxi)在德州奧斯汀展開試營運,雖有安全人員在旁監控,仍吸引關注。不過知名半導體分析師陸行之在觀察多部網紅試乘影片後直言「太弱了」,懷疑特斯拉預設路線、限制太多。他在臉書寫道:「If this is true,that is weak!」沒想到此話一出,網友反而視為「反指標訊號」,特粉全面開酸。

對於陸行之的「太弱了」評論,網友反應一面倒,直指這已是熟悉的噴出訊號。有留言說「陸行鳥說太弱 穩了」、「指標來了」、「這麼弱 想必做空了吧」,也有笑稱「智商測驗開始」、「反串成功,第六點根本是稱讚吧?」

不少人將他與老謝並列,發出反串留言「你要搶老謝的飯碗嗎?」「老謝二號」、「特黑越多越噴,老謝趕快來」、「就這麼想搶老謝的飯碗?」顯見網友早把這類唱衰言論視為「進場燈號」,反而強化對特斯拉的信心。

也有不少人直言陸行之跨領域評論根本不熟自駕車產業,「他只對晶片比較有獨到看法而已 根本不懂自駕」、「隔行如隔山也不閉嘴」。

