郭智輝喊話：台美關稅不會比日韓差！網冷回「美國一降息 台幣升爆」

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聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部長郭智輝稱台美關稅「不會比日韓差」，但網友反問「又送了什麼？」台幣升值、川普喊停戰，利多之下暗藏不安情緒。記者潘俊宏／攝影
經濟部長郭智輝稱台美關稅「不會比日韓差」，但網友反問「又送了什麼？」台幣升值、川普喊停戰，利多之下暗藏不安情緒。記者潘俊宏／攝影

台美關稅談判進入關鍵階段，經濟部長郭智輝24日在立院信心喊話，強調「不至於談出比日本、南韓更差的關稅」，強調我方仍有彈性空間，美方目前與歐、日、韓等大國的談判為優先，台灣仍屬「友好綠區」國家。此番說法，被部分網友解讀為：晶片關稅暫時穩了，但談判背後可能又有「其他代價」。

尤其就在川普日前宣布「以伊12日戰爭結束」、油價應聲大跌後，整體市場氛圍明顯轉向樂觀，不少網友直言「我昨天上車了啊」，更有人喊出：「就一個字，多。」

對於經長郭智輝「轉折式樂觀」的說法，網友質疑聲浪四起，不少人表示「我反著看」、「我反著觀」、「是嗎」、「GG加碼4個廠才換到最多跟日本同水準」、「確實不會，問題是付出了什麼」、「我以為台灣是特別的」、「小弟憑甚麼跟老大談？」

也有網友質疑談判背後可能已經交換了其他條件：「這個經濟部長可以跟王美花結拜了」、「又送什麼東西了」、「我不敢想到底又送了什麼東西才說這樣」、「升值器了好吃」、「美國一降息 台幣升爆」、「用匯率換關稅？」整體風向顯示，民眾雖期待利多，但對談判透明度與交換代價仍充滿不信任。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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