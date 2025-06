川普發文：所有人壓低油價…喊話「我在盯著你們」！不料真的跌了

美國總統川普再度開啟「川投顧」模式。美東時間6月23日,川普在自家社群平台 Truth Social 上發文喊話:「大家,給我壓低油價。我在盯著你們!你們這樣正好中了敵人的圈套。別這麼做!」(EVERYONE, KEEP OIL PRICES DOWN. I’M WATCHING! YOU’RE PLAYING RIGHT INTO THE HANDS OF THE ENEMY. DON’T DO IT!)

這番發言雖未點名特定國家,但背景正值美軍空襲伊朗核設施、引發中東戰事擴大疑慮之際。市場擔心衝突升溫推升油價,連帶拖累美國通膨與9月降息機會。川普此舉,明顯意在控通膨、壓市場情緒。

更具戲劇性的是,這篇喊話發布後不久,美國旋即釋出「停戰」訊號,市場解讀為川普有意結束中東衝突風險、維穩選情與經濟。受此影響,原油期貨價格應聲下挫,WTI、布蘭特原油短線雙雙回落,讓「川投顧call訊」的聲量再度發酵。

不少網友將川普此舉當成「空油call訊」,留言區笑翻,有人笑說「空油,川普打暗號」、「老川又給訊號了 還不跟上」、「原油:好的川皇,您空單已買滿」,也有人酸「民主外送預備」、「你敢漲油價我就炸你油田」、「不降油價的,十倍關稅」,更有網友點出核心「川寶的降息夢」、「你打伊朗還想便宜油?好矛盾」。

對於川普式喊價,部分網友則嗆聲無效操作,直言「你自己把油拿出來不就好了」、「講得像小學生」、「頁岩油很貴啊」,也有留言提醒「搞到55時,美石油商倒一片」、「高油價不好,低油價也不好,都給你講」,更有諷刺回應「還有人在理TACO喔」、「你美國先壓啊」、「我看起來像賣油的?」

※免責聲明:本文僅為個人觀點與紀錄,而非建議。投資人申購前需自行評估風險,詳閱公開說明書,自負盈虧。