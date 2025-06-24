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川普發文：所有人壓低油價…喊話「我在盯著你們」！不料真的跌了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普喊話「我在盯著你們」後，美國釋出停戰訊號，油價應聲下跌！網友歪樓狂酸：民主外送、川投顧call訊雙發威。歐新社
川普喊話「我在盯著你們」後，美國釋出停戰訊號，油價應聲下跌！網友歪樓狂酸：民主外送、川投顧call訊雙發威。歐新社

美國總統川普再度開啟「川投顧」模式。美東時間6月23日，川普在自家社群平台 Truth Social 上發文喊話：「大家，給我壓低油價。我在盯著你們！你們這樣正好中了敵人的圈套。別這麼做！」（EVERYONE, KEEP OIL PRICES DOWN. I’M WATCHING! YOU’RE PLAYING RIGHT INTO THE HANDS OF THE ENEMY. DON’T DO IT!）

這番發言雖未點名特定國家，但背景正值美軍空襲伊朗核設施、引發中東戰事擴大疑慮之際。市場擔心衝突升溫推升油價，連帶拖累美國通膨與9月降息機會。川普此舉，明顯意在控通膨、壓市場情緒。

更具戲劇性的是，這篇喊話發布後不久，美國旋即釋出「停戰」訊號，市場解讀為川普有意結束中東衝突風險、維穩選情與經濟。受此影響，原油期貨價格應聲下挫，WTI、布蘭特原油短線雙雙回落，讓「川投顧call訊」的聲量再度發酵。

不少網友將川普此舉當成「空油call訊」，留言區笑翻，有人笑說「空油，川普打暗號」、「老川又給訊號了 還不跟上」、「原油：好的川皇，您空單已買滿」，也有人酸「民主外送預備」、「你敢漲油價我就炸你油田」、「不降油價的，十倍關稅」，更有網友點出核心「川寶的降息夢」、「你打伊朗還想便宜油？好矛盾」。

對於川普式喊價，部分網友則嗆聲無效操作，直言「你自己把油拿出來不就好了」、「講得像小學生」、「頁岩油很貴啊」，也有留言提醒「搞到55時，美石油商倒一片」、「高油價不好，低油價也不好，都給你講」，更有諷刺回應「還有人在理TACO喔」、「你美國先壓啊」、「我看起來像賣油的？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 衝突 美國 油價 川普 伊朗 中東 TACO

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