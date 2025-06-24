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中鋼「十年磨一劍」免19元甜？被群嗆：劍快磨成針…買了再磨你十年

聯合新聞網／ 綜合報導
中鋼股價跌破十年線引發討論，不少網友直言「買了會磨十年」、「還不如買0050」，也有人力挺傳家概念、相信國營事業不倒，風向兩極。圖／聯合報系資料照片
中鋼股價跌破十年線引發討論，不少網友直言「買了會磨十年」、「還不如買0050」，也有人力挺傳家概念、相信國營事業不倒，風向兩極。圖／聯合報系資料照片

PTT股板有網友發文指出中鋼（2002）股價跌到十年線，「現在的價位好甜，好夢幻」，更翻出歷年配息圖表，認為中鋼是景氣循環股，「買在低谷放個幾年就會上來」。不過這波「甜甜價」喊話，卻引來大量網友開酸與潑冷水。

對於原PO的觀點，不少網友提出反駁，直指中鋼即便便宜也不值得碰，有人直言「沒什麼前景的公司再便宜也不要」、「讓利鋼都磨到變繡花針」、「買了再磨你十年」，也有留言嘲諷「十年都磨成民進黨的小GG惹，還什麼劍」、「浪費錢不如救助失學少女」，形容這支股票已經「被國家政策玩爛」，長期看不到未來。

也有一派網友從資產配置與機會成本切入，認為中鋼不如其他標的，留言指出「我有一張中鋼，持有超過七年，真的很想賣掉」、「改買0050應該已經賺爛了」、「你買他不如買高股息的子公司，中鋼是子公司賺錢、投資虧錢都算母公司頭上」，更有人表示「看到別人股票蹭蹭漲，自己卻是烏龜電梯上下」，直言錯過更好的機會。

不過也有部分網友表態支持，認為中鋼跌破20元是「安心存股價」，有網友表示「20元以下無腦買，安心睡」、「中鋼是國營事業，政府不會讓它倒」、「百年樹人，這買了傳家的」，也有人喊話「這價位有點甜惹」、「講得沒錯，明天下一股」，強調長期布局仍具信心。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

2002中鋼

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