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川普認為以色列與伊朗將「無限期」停火 伊朗外長打臉：沒有協議

川普宣布以伊停火！股民喊「川投顧出手了」 被疑：根本是場戲

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普凌晨貼文宣告以伊停火，市場一夕翻轉，油價跳水、風險資產反彈，網友怒嗆「根本金融戲碼」。路透
美國總統川普凌晨貼文宣告以伊停火，市場一夕翻轉，油價跳水、風險資產反彈，網友怒嗆「根本金融戲碼」。路透

美國總統川普於台灣時間24日清晨在其自創社群媒體「真實社群」發文，宣稱以色列與伊朗已「完全同意實施全面且徹底的停火」，6小時內雙方將完成各自任務後進入停火期，時長12小時，並宣告「戰爭將被視為結束」。

雖然川普未交代此協議是否經美方斡旋，也沒說明是否有後續和談安排，但這則深夜貼文迅速引爆市場情緒。消息一出，原油期貨盤中急挫，比特幣與股市風險資產則紛紛走高，讓不少原先押空戰爭擴大的投資人措手不及。

許多網友對川普突然宣布以伊停火持高度懷疑，質疑這場「停火12小時」根本是場戲。一派認為只是雙方補彈藥的中場休息，也有人直指這是金融市場的操縱手法，根本信不下去。

這派網友直言整起事件是「割空單的局」，懷疑昨晚散戶加空、今早消息出爐，是一場有預謀的收割行動。對他們而言，川普根本是「川投顧」總司令，出手狠準「昨天空油的今天已經火葬場」、「川普一喊停火，原油直接跳水」、「這根本是世界級詐騙集團」。

在一片懷疑與陰謀論聲中，仍有不少人選擇相信川普能穩住戰局，視這波停火為「和平利多」，並期待風險資產強彈。股市多頭們認為「股市噴發就是現在」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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