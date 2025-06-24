美逼提高軍費 日不滿取消2＋2會談！網酸台灣早跪好等簽單

美國要求日本將國防支出提高至GDP的3.5%，引發日本不滿並取消原訂於7月1日的「2+2」外長防長會談。PTT網友轉貼報導指出，日本展現罕見強硬態度，與美方要求「槓上」，並諷刺台灣「肯定早已跪好」，掀起網友「反觀」潮，引發一波針對台美關係、國防支出的熱議與自嘲。

根據媒體報導，美國國防部政策次長柯伯吉近日向日方提出新要求，希望將防衛預算拉高至GDP的3.5%。消息曝光後，日本不僅否認曾就此事與美方討論，更取消雙邊會談，原因除國防議題外，也與日本即將改選參議院的政治敏感時機有關。日方擔憂加大軍費會衝擊選情與財政承受能力。專家分析，此舉恐成為美日關係新摩擦點。

網友對日本的硬派回應多所稱讚，留言表示「日本這次真的蠻硬的」、「汽車寧可降價輸出也不跪」、「這才叫主權國家」，但話鋒一轉也不忘拿台灣對照，有人直言「台灣肯定連價格都還沒談就簽約」、「我們願意跪下高價買軍火」、「賴總統應該早就喊3%以上了」，引起大批「反觀」回文風潮。

也有網友延伸討論美國對盟友「勒索式」外交策略，批評「全世界美國對盟國最狠」、「保護費年年加碼」、「日本通膨財政壓力大，還要被榨乾」，同時質疑「提高國防支出結果買不到想要的武器」、「給了錢只是幫美國清庫存」。對於台灣現況，有人感嘆「軍費拉高還得不到F-35」、「買貴買晚買爛，裝備還沒來就被打了」。

雖有部分聲音主張台灣應主動配合換取美國實質協防，但更多網友對「跪姿外交」表達無奈與批判：「有夢最美，實際是又貴又慢」、「人還沒來，錢早付完」、「我們連反對的勇氣都沒有」。亦有網友關注美國是否已無力承擔全球安全責任，只能持續要求盟友加碼承擔。

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