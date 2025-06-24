川普出手轟炸伊朗！PTT多蛙哀號：只跌「一下下」就好

美國於當地時間21日晚間空襲伊朗三處核設施，引爆市場對於全球股市重挫的擔憂。一名PTT網友轉貼新聞報導並以戲謔語氣感嘆「多蛙資金全套牢，只能祈求跌一點點就好」，意指手中多頭部位遭遇危機，引發眾多網友共鳴。

根據媒體報導指出，美國總統川普宣布成功轟炸伊朗關鍵核設施，形同正式介入以伊戰爭。此舉引發投資人恐慌，預期股市恐出現反射性拋售，資金將湧入美元等避險資產。然而分析也指出，過往中東局勢緊張時期股市雖短暫回落，但往往迅速反彈。Wedbush Securities統計顯示，過去類似事件發生後三週內標普500僅下跌0.3%，兩個月後反而上漲2.3%。

對於「只跌一下下」的說法，網友紛紛以詼諧口吻回應。有些人喊出「可不可以不要讓媽媽知道」、「只跌億下」、「跌一下下再無限累加」，直指每次都說短暫，但最終仍重挫；也有網友說「一下下就是三根跌停」、「跌三天各10%也算一下下」，語帶譏諷。

部分網友則以技術面與宏觀角度回應，例如「資金湧向美元，出口業利多」、「美元避險效果將浮現」、「石油漲價影響通膨與債息走勢」，也有留言指出比特幣與股市走勢不同調，「比特幣跳水台股就不妙了」，推測週一開盤恐難安穩。

川普的「川投顧」稱號再度被網友提起，有人戲稱「川普先轟炸、朋友再買股、然後大漲」，形容他以戰逼和的策略猶如操盤手；另一派則將此次戰爭視為美國展示霸權的操作，「世界警察教訓壞份子怎麼會跌」，甚至有人喊出「這是甜蜜點」、「又是財富重分配的機會」。

但短短不到48小時，美國前總統川普就在其社群平台「真實社群」宣布，以色列與伊朗將於6小時後啟動全面停火，並表示戰爭將在24小時內「正式結束」，稱此為「十二日戰爭」。

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