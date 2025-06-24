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新光金（2888）因匯損衝擊慘賠！遭疑新新併綜效 網樂觀：當先蹲後跳

聯合新聞網／ 綜合報導
新光金遭匯損重擊，單月虧損逾百億，網友質疑合併綜效，砲火延燒到高層與經營團隊。圖／聯合報系資料照片
新光金遭匯損重擊，單月虧損逾百億，網友質疑合併綜效，砲火延燒到高層與經營團隊。圖／聯合報系資料照片

新光金（2888）23日召開合併前最後一次股東會，原本市場期待與台新金合併後能改善體質、提升競爭力，卻因5月單月稅後虧損高達148.34億元，全年累積虧損達312.17億元，引發網友與投資人熱議。

PTT網友轉貼新聞指出，新光金營運成績與先前預期落差甚大，不少人直言「高層言之鑿鑿，績效卻難盡人意」，甚至拋出「東進是否回鍋」的話題，引起留言熱烈回應。有網友感嘆「這顆西瓜壞了」，也有人擔憂「台新金會不會被拖累」。

新光金財務長林宜靜表示，虧損主因在於新台幣急升造成未實現匯損，並非實際現金損失，這是壽險業共同面對的會計制度挑戰。然而，這番解釋仍難以平息外界對合併綜效的質疑。

不少網友留言認為經營問題才是根本：「高層沒換，怎麼可能有改變」、「去年匯差獲利就說表現好，今年虧損又說只是帳面損失」，指出官方說法前後標準不一。也有投資人無奈表示：「既然還沒正式合併，就當先蹲後跳吧」。

也有部分聲音試圖平衡情緒，指出「壽險比例高的金控本就容易受匯率影響」、「若買在低點，也許還有轉機空間」。但也有留言反思：「若其他金控同樣面臨匯率波動，為何虧最多的總是新光？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

新光金 台新 PTT

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