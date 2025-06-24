他指「台海可能戰爭」台幣不崩不合理！眾人不信反酸天真

美國對伊朗開戰，反而推升美元走勢，也使得台幣匯價升值壓力得到紓緩，23日早盤以29.57開出之後，隨即一路走貶，終場以29.734作收。

一名網友在PTT股板發文指出，自己購買了些美債後關注台幣匯率走勢，卻發現即便全球局勢升溫、戰爭風險看似增加，台幣對美元仍未劇烈貶值，甚至還略有升值。他質疑「感覺對岸隨時會打過來，川普若給錢，北京會不會直接把台灣打下來」，直言難以理解市場反應，貼文一出掀起大量網友討論，有人回應「升值氣氛濃厚」，也有不少人以「戰爭幻想」、「不會打」回應反駁。

該名網友指出，身為「奈米債蛙」買了美債後密切關注台幣走勢，卻無法理解為何局勢緊張，台幣卻依然強勢。他進一步質疑，美國對中國幾乎用盡經濟制裁手段，中方為何不趁機以軍事行動取得利益，甚至揣測「川普沒信用，對岸給點錢他可能就賣出台灣」，認為台海衝突的風險並不低。

對於原PO的觀點，不少網友提出反駁，認為「戰爭根本不會發生」是共識，有人表示「中國不敢打」、「美國資產在台，不可能任由開戰」，也有人諷刺「你感覺了40年還在感覺」、「1949年就打過了」，指出台灣面對戰爭話題早已經歷多次虛驚，「阿公30歲就在說要打，現在100歲還在說」。也有網友認為這種「戰爭文」屬於八卦幻想，不該出現在股版。

另有一派網友則從宏觀角度切入，分析資金與政經制衡因素。有網友表示「升值是為了讓外資高點脫手」、「資產先升好再跌才有空間」，也有人指出「熱錢進來避險」、「亞洲多國匯率升值，台灣當然也升」，推測升值與國際資金流向密切相關。而面對原PO質疑川普賣台，也有網友回應「他只想炒股賺錢，才不會動真格」，諷刺其想法過於天真。

不少人也點出，「打仗沒好處」、「中國軍官也怕美國凍結資產」、「現在打會給美國藉口出兵」等角度，認為中方不具開戰誘因，且面臨內外壓力也不願貿然行動。另有留言表示「會不會打看紅二代有沒有回國最準」，或提到「和平統一才是中國劇本」，嘲諷原PO「想太多」、「腦補太多」。

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