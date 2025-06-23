都戰爭邊緣…為何台幣沒貶值還升？網：因為大家都知道不會打

原PO納悶美伊開火、川普政策詭譎，中國又看似隨時會動手，但台幣對美元卻沒重貶，還在升？發文引爆PTT熱議，不少人直接開嗆「幻想太多」、「不是你感覺了就會打」。

這位自稱「奈米債蛙」的網友表示，最近有買一些美債，因此很關心匯率波動。但他不解的是，眼看中東戰火升溫、台海局勢緊張、川普還被質疑「給錢就能賣出台灣」，台幣不僅沒崩，還出現升值走勢。他質疑：「為何感覺對岸隨時會打，台幣卻還在升？」

有網友推測近期台幣升值其實是「策略性升值」，讓外資能高價出脫在台資產。有人認為：「要先讓外資把台灣資產高價脫手啊」、「先升奪人」、「升值氣氛濃厚」，甚至預言「升完才有本錢跌」、「先升好升滿再崩」。

另一派網友則斷言台海開戰根本是杞人憂天，紛紛表示「因為大家都知道不會打」、「老黃都來投資了 他會比較笨嗎」、「沒有台海戰爭就不會崩」，甚至有人用長輩的經驗開酸：「我阿公30歲說要打 現在100了還在講」。

還有不少人從中國角度分析，認為北京不打的理由更具邏輯。「中國幹嘛打？放著少子化就爛了」、「中共打台灣得罪全世界，划不來」、「中國怕資產被凍結，不打才符合紅二代利益」。也有網友直言這些戰爭焦慮都是被有心勢力帶風向：「某黨賣戰爭恐懼，實際就是不會打」、「想打的是美國，中國才不會傻」、「你感覺到了怎麼還不先移民？」

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