股市若出現「非理性波動」將出手…金管會發話護盤！網：又要禁空？

中東局勢持續緊張，引發市場震盪，金管會22日晚間罕見對外發布「三點聲明」，強調若台股出現非理性波動，將「採取必要因應措施」。這番表態雖未明言是否啟動限空、國安基金等工具，但已被解讀為進場護盤的「預防針」，引發PTT上網友熱議。

金管會三大應對

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在金管會拋出「非理性波動就出手」的三點聲明後，PTT上隨即出現各派網友激辯。一派對金管會表態相當不滿，認為「只是動嘴皮子」，留言如「非理性？八大行庫倒貨算嗎」、「金管會沒你的事可以低調一點嗎？」、「它們做了什麼 除了動嘴皮子」，顯示不少人對政策干預的實質效力抱持質疑。

也有人認為這波震盪只是政策喊話的老套路，語帶嘲諷地說「咕嚕咕嚕」、「又要禁空？」，更有人酸說「基本麵強穩（？）」、「一大早就出來洗地」、「說到底還是看手上什麼單做什麼事」，反映出投資人對所謂「穩定市場」論述已感無感。

不過，仍有網友釋出樂觀訊號，認為這番表態有政策護盤意味，留言如「多軍該準備睏飽數錢了」、「穩了」、「放心，基本麵很好，全力做多」，顯示部分投資人對基本面與官員發言仍有信心，傾向續抱看多部位。

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