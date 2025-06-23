台股準備崩…將反應以伊衝突、美國出手轟炸「鬼故事」？專家：實質影響有限

以色列與伊朗交火升溫，週末更傳出美方出手轟炸，引發投資人憂慮台股周一開盤會不會崩。統一投顧董事長黎方國對此表示，「這次不是地面戰爭，僅飛彈互射，對台股實質影響有限」，甚至認為市場早已提前反應，投資人應該更關注台幣升值與企業營收表現。

黎方國強調，像這種區域性衝突，「就像台灣地震，搖一下看一下，不至於恐慌」，並點名台積電除息未填、台幣升值導致匯損等，才是股市後續的關鍵壓力。他也提醒，油價上漲對航運、塑化股是短線題材，長線結構問題仍未解決。

PTT炸鍋式回應。「那就是完蛋了啊啊啊啊」、「又來了，每次都說已反映」瞬間刷屏，更有網友諷刺「這新聞一出，明天開盤殺500收盤-800」，直呼「上次說安心睡的…哭啊」、「專家是誰？炒股專家？還是莊家？」

不少網友將專家言論當成反指標參考，「已反映、雞本麵良好」成為社群新迷因。「專家敢嘴，就是要拉高出貨」、「這種新聞出來代表要逃命了」，更有人吐槽「翻譯：快買我家ETF」、「台灣專家一定領先上帝，預知川普打伊朗」。

雖然悲觀派聲勢浩大，還是有網友選擇樂觀看待，「穩了，明天歐印」、「23000穩了～」自我打氣。「比特幣都V了 台股不會噴嗎」、「能提前反應川普炸伊朗？」等留言透露，這場行情會不會真的「已反映」，就等開盤驗收。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。