日本不爽美國施壓提高軍費…直接取消「2+2」會談！網酸：快跟台灣談都接受喔

聯合新聞網／ 綜合報導
美國要求日本將國防支出拉高至GDP 3.5%，引發不滿，日方乾脆取消原訂「2+2」會談，社群熱議「反觀台灣肯定跪」。圖為日本首相石破茂(路透)
美國要求日本將國防支出拉高至GDP 3.5%，引發不滿，日方乾脆取消原訂「2+2」會談，社群熱議「反觀台灣肯定跪」。圖為日本首相石破茂(路透)

美日原訂7月舉行外長與防長的「2+2」年度會談，但根據《金融時報》披露，美國國防部要求日本將國防支出提高至GDP的3.5%，甚至有消息指出美方期待提升到5%。此舉引發日本政府不滿，乾脆取消會談，並擔憂其對國內財政與選情造成衝擊。

日方指出，原定的目標是2027年將軍費提升至GDP的2%，3.5%將難以在財政上支應；而此次取消也與7月即將改選的參議院有關，民調顯示執政自民黨支持度不穩，選前與美國談軍費可能激化國內民怨。

此事件也牽動台灣社群熱議。川普曾主張台灣軍費應拉高至GDP 10%，並批評現行不到3%的國防支出「遠遠不足」，引起網友自嘲與不滿。

挺日本派對此次喊卡「2+2」會談的態度給予高度肯定，不少人直呼「日本這次真的蠻硬的」，甚至願意「汽車降價輸出都不妥協」也不讓步。有人讚石破茂態度明確，「石破很勇喔」，認為這才是面對壓力應有的姿態，「也要跟美國槓」。對照美方步步進逼，日本選擇不配合，美日之間出現罕見齟齬。

這樣的強硬態度也讓部分台灣網友感到唏噓，紛紛在留言中喊出「反觀某個馬上跪的地方政府」、「川皇認證，呆丸是世界第一軟」。有留言嘲諷「趕快跟台灣談吧 什麼都接受喔」，甚至有人自嘲「我賴清德大你87趴啦」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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