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台電前4月虧315億…10月電價恐再漲！網怒轟能源政策「錯到底」

聯合新聞網／ 綜合報導
經濟部長郭智輝坦言，若立院不撥補預算，電價勢必調漲，網友質疑錯誤能源政策讓全民買單。圖／本報系資料照片
經濟部長郭智輝坦言，若立院不撥補預算，電價勢必調漲，網友質疑錯誤能源政策讓全民買單。圖／本報系資料照片

台電公布今年前4月稅前虧損高達315億元，雖較去年同期改善，但每月仍近80億虧損，財務壓力沉重。經濟部長郭智輝接受專訪時明言，若立法院再不撥補預算，「不漲電價就無法反映成本」，形同預告10月將再面臨漲電壓力。

立法院日前對是否撥補台電1,000億仍無共識，相關預算遭保留送黨團協商。台電表示，目前帳上負債已達1.67兆元，財報顯示每度電應為4.0968元，現行價格僅3.7556元，合理漲幅超過9%。

不少網友痛批政府能源政策走偏，讓台電從「金雞母」變成「黑洞」。留言一面倒開火：「錯誤的能源政策發揮功效了」、「砍樹鋪光電、風電買超貴，還不准檢討？」更有人諷刺「廢掉核電買貴綠電，當然會虧錢啊」。

有部分網友則認為，不調整電價才是不公平，認為「不該全民替工業用電買單，漲價合理」、「現在電費比菲律賓還便宜，該調了」、「發電成本都高過售價，不漲怎麼行」，呼籲應正視台電經營成本，不要一味情緒勒索。

也有網友對漲電時間點產生高度懷疑，認為「大罷免完才會漲，腳本都寫好了」、「選前凍漲，選後漲爆，誰還信？」甚至有人點出撥補恐是無底洞，「就算給1,000億，還是年虧600億」、「不改政策，只會越補越多」、「買電價比賣電貴，怎麼會不賠？」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

郭智輝 能源政策 立法院 大罷免 台電

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