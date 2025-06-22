速墜又強彈超出預期 億級投資人：股市正處於「六神無主」狀態

摘要 以伊衝突升溫牽動能源與經濟風險。儘管股市出現反彈，但變數仍不可輕忽。建議投資人適度獲利了結、強化防禦配置，包含黃金、債券與實體資產，並維持現金流。

世界似乎始終無法安寧。以色列與伊朗的交戰，無疑再次掀起全球關注，並對國際局勢產生重大影響。關鍵在於該地區的敏感性與攻擊目標——石油主要輸出地與核子設施，這些都將為本已不穩定的世界經濟與景氣，帶來更多陰霾與變數。

川普主導的關稅貿易戰至今尚未止歇，且恐怕難以妥善落幕，對匯率與利率已造成巨大影響。如今再加上這一波動亂，我仍要強調老話一句：「目前所處的基期與位置」，是判斷的重要依據。

首先，股市經歷大幅修正與快速下跌，隨後又出現超出預期的強力反彈，充分反映出全球機構與投資人正處於六神無主的狀態：既興奮又悲觀，既猶豫又衝動——買賣情緒交織、劇烈波動。

但我仍要提醒，接下來的環境依舊艱困且充滿變數，不能僅憑表面的反彈就以為「船過水無痕」。做好防禦性配置，依然是當務之急。

股市部位應適度獲利了結，降低配置比例。

防禦性資產配置需加強，例如：分散債券、多元化現金部位，並增加對房地產、天然資源、基礎建設、礦產與原物料等實質資產的投資。同時，也應提高黃金的配置比重。

投資人需留意，短線波動常會干擾中長期的判斷，要學會適時遠離盤面，才能保持客觀與冷靜。

近年多頭市場讓不少投資人忽略了基本的風險意識。然而，一旦大空頭來襲，許多金融商品將難以倖免。未曾經歷過的人，可能無法體會其中衝擊。雖希望永遠不要發生，但投資人更該提早準備。

當景氣陷入衰退，或面對高度不確定性時，穩定的工作便成為關鍵收入來源，此時「維持現金流」的觀念尤其重要。

畢竟，投資的本意是提升生活品質、追求財富自由，同時也必須防範「不如預期」所帶來的反效果。世界越亂，心越要穩。

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《原文以伊衝突、油價飆漲⋯億級投資人的防禦資產這樣配》

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