中東戰爭+90天大限=雙利空？原PO喊第二隻腳快來了…網笑：TACO有八隻腳！
一位網友在PTT股板發文大膽預測「第二隻腳要來了」，直指中東戰爭與「90天大限（7/5）」巧妙重疊，甚至說利空齊發卻跌不深，「那就只有漲了」。他質疑近期台幣升值、成交量放大但散戶卻低參與，是否代表台股要崩向地心，呼籲大家「這次不吃，以後連豬腳都吃不到」。
原PO認為，近期台股可能正處於關鍵轉折點，因為中東戰爭與7月5日的「90天大限」時間點重疊，形成雙重利空夾擊；然而若在這種情況下大盤卻沒有出現大幅下跌，反而可能意味著「利空出盡」，後市將迎來反彈。他也觀察到近期台幣快速升值、成交量放大，但散戶參與度偏低，讓他擔心這是否是主力出貨的訊號。面對這樣的局勢，原PO猶豫是否應該趁勢進場，直問：「這次不吃，以後AI噴發時就吃不到豬腳了？」
對於原PO提出的「中東戰爭＋7/5大限」是雙利空時機、現在若不跌反漲就可能是利空出盡的說法，網友們反應兩極。酸派冷笑「哪裡有腳？」「夢裡什麼都有」，也有人直言「這篇一出，就注定會跌更深」。反指標派則認為太多人在等第二隻腳，行情反而不會跌，「你想吃豬腳，大家也想，會讓你得逞嗎？」、「你受不了進場時，才會真的崩」。
也有網友從籌碼面分析，指出融資並未明顯增加，散戶資金也偏保守，認為短期要大跌並不容易，「現在股市會跌但不會大跌，籌碼太乾淨」。留言串中還出現大量玩梗式吐槽，「TACO有八隻腳」、「你想吃的是帝王蟹腳還是豬腳？」讓整串討論在緊張與戲謔間拉扯。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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