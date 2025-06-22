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川普嗆聲「不和平就再炸！」自誇以色列更安全 網炸鍋：下一步該誰中招？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普空襲伊朗後持續放話「不和平就再炸」，強調三大目標已毀，引爆網友兩極反應，擔憂情勢升溫拖美國全面參戰。（路透）
川普空襲伊朗後持續放話「不和平就再炸」，強調三大目標已毀，引爆網友兩極反應，擔憂情勢升溫拖美國全面參戰。（路透）

美國總統川普空襲伊朗三處核設施後，火力全開放話「伊朗應立刻求和、立刻停手，不然就會再被打」，並在受訪時直言，「這是一場大成功」。他強調三個核設施都遭摧毀，並自信表示「你們的以色列現在更安全了」，態度強硬，引發PTT網友熱烈討論。

根據《路透社》報導，川普表示「我們深入打擊，三個目標地點全都被摧毀，福爾多已經沒了，另外兩個也一樣」。他在接受以色列記者拉維德電話訪問時，更表示「你們的以色列現在安全多了」，彷彿已為這場軍事行動下了定論。

但不少網友對此保持懷疑甚至擔憂，認為這種說法可能反而會挑釁伊朗、讓情勢升溫，戰爭陰影未必因此結束。

此舉引爆社群熱議，PTT上不少網友大讚川普「硬起來」，認為這場行動展現美軍壓倒性優勢，「TACO川：不聽話就繼續揍」、「炸吧！炸吧！」、「大勝戰，利多來了」。

然而，也有許多網友不敢掉以輕心，擔憂這樣的發言恐讓局勢進一步惡化，「等等把伊朗逼急了，真的丟核彈怎辦」、「下一步就是打美軍基地與航母」、「反正美國丟炸彈，被報復的還是以色列」。在這場尚未終結的中東風暴中，誰才是下一個目標，仍充滿變數。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美軍 空襲 炸彈 川普 伊朗 以色列

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