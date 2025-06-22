聽新聞
0:00 / 0:00
川普宣布空襲伊朗後 B-2關島調動被起底：是煙霧還是真打？
在川普宣布美軍成功空襲伊朗三處核設施後，社群迅速回顧前一日的軍事動作，聚焦於兩架B-2轟炸機從美國飛往關島的部署。不少人對此安排抱持懷疑，質疑是否只是戰術煙霧彈。「才二架，是要打假球嗎？」「不是說放六架？怎麼變兩架」「關島離伊朗比本土還遠，根本無關吧」，這些留言透露出對軍力真實規模與行動路線的質疑。
對此，也有網友提出理性分析，認為關島雖非最接近伊朗，但在飛行距離、軍事基礎建設與盟國合作上是可行方案。「關島是少數有B-2能起降的基地」、「太平洋線路國家少，上次打阿富汗也是這路線」、「歐洲要經過太多國家，不實際」。這些回應指出，從關島出發可能更有利於戰略部署與行動隱蔽。
而在川普宣布「戰機已安全返航」、「現在是追求和平的時刻」後，社群中另一波聲音認為這場空襲本身才是真正的訊號，象徵美國正式出手。「炸彈丟完了才說追求和平，笑死」、「美國參戰啦，看後續怎樣發展吧」、「原來關島是障眼法」，這類言論認為，川普早已計畫出手，所謂的兩週觀望根本只是障眼法。
目前雖未見伊朗立即反擊，但網友普遍認為局勢未必就此平息，有人擔心會引發更大衝突，也有人觀察市場反應、油價走勢與地緣政治後續變化，靜待美伊局勢的下一步發展
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言