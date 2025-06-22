川普宣布空襲伊朗後 B-2關島調動被起底：是煙霧還是真打？

美國總統川普在空襲伊朗三處核設施後，火力全開放話「伊朗應立刻求和、立刻停手，不然就會再被打」，並在受訪時直言，「這是一場大成功」。他強調三個核設施都遭摧毀，並自信表示「你們的以色列現在更安全了」，態度

2025-06-22 11:29