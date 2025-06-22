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川普宣布空襲伊朗後 B-2關島調動被起底：是煙霧還是真打？

聯合新聞網／ 綜合報導
川普證實空襲伊朗三處核設施後，兩架美軍B-2轟炸機事前調往關島的部署掀起討論，網友質疑路線與規模是否早有計畫，也有人認為此舉正是戰爭升級的前奏。法新社
川普證實空襲伊朗三處核設施後，兩架美軍B-2轟炸機事前調往關島的部署掀起討論，網友質疑路線與規模是否早有計畫，也有人認為此舉正是戰爭升級的前奏。法新社

川普宣布美軍成功空襲伊朗三處核設施後，社群迅速回顧前一日的軍事動作，聚焦於兩架B-2轟炸機從美國飛往關島的部署。不少人對此安排抱持懷疑，質疑是否只是戰術煙霧彈。「才二架，是要打假球嗎？」「不是說放六架？怎麼變兩架」「關島離伊朗比本土還遠，根本無關吧」，這些留言透露出對軍力真實規模與行動路線的質疑。

對此，也有網友提出理性分析，認為關島雖非最接近伊朗，但在飛行距離、軍事基礎建設與盟國合作上是可行方案。「關島是少數有B-2能起降的基地」、「太平洋線路國家少，上次打阿富汗也是這路線」、「歐洲要經過太多國家，不實際」。這些回應指出，從關島出發可能更有利於戰略部署與行動隱蔽。

而在川普宣布「戰機已安全返航」、「現在是追求和平的時刻」後，社群中另一波聲音認為這場空襲本身才是真正的訊號，象徵美國正式出手。「炸彈丟完了才說追求和平，笑死」、「美國參戰啦，看後續怎樣發展吧」、「原來關島是障眼法」，這類言論認為，川普早已計畫出手，所謂的兩週觀望根本只是障眼法。

目前雖未見伊朗立即反擊，但網友普遍認為局勢未必就此平息，有人擔心會引發更大衝突，也有人觀察市場反應、油價走勢與地緣政治後續變化，靜待美伊局勢的下一步發展

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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