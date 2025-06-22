川普證實空襲伊朗核設施 網炸鍋：周一股市要噴還是要崩？

美國總統川普21日突襲宣布，美軍已成功對伊朗3處核設施發動空襲，戰機全數返航，標的包括福爾多、納坦茲與伊斯法罕等地。川普強調，這是「全世界沒有任何軍隊能做到的任務」，並稱「現在正是追求和平的時刻」。

該訊息一出震撼市場，社群瞬間熱議，許多人揣測下週一（6/24）股市走向，有人笑稱「鬼故事講完了，準備爆噴」、也有人警告「空軍才剛開始上工」。據悉，稍早傳出美軍B-2隱形轟炸機已調派前往關島，搭載重達3萬磅的GBU-57巨型鑽地炸彈，專門摧毀地底核設施，軍事意圖引發各界關注。

消息曝光後，網路瞬間炸鍋，市場對週一股市走勢出現劇烈分歧，從慶祝行情到崩盤預言，各派說法吵成一團。

支持多頭的網友明顯情緒高漲，不少人樂觀看待後市發展，留言刷起「利空出盡，只能噴」、「準備要大暴噴了嗎」、「明天一根上去」。他們認為，美軍出手代表局勢將受控，風險解除後，反而是資金重新湧入的時機點。

相對地，空頭派網友則持續敲響警鐘，直指戰爭本身才是未爆彈。「大爆崩摟」、「空軍走了 明天大包噴」、「周一直接千點大場面來了！」這些留言充滿對週一開盤劇烈下殺的擔憂，認為伊朗未必會善罷甘休，局勢恐再升溫。

也有網友保持觀望，對於行情走勢抱持疑問態度「所以對股市是大利空？！」、「是噴是崩，明天早上6點見分曉」、「明天打包噴還是打包崩啊？」市場的不確定性與各方情緒交錯，讓這場「川普空襲行情」成為本週最受矚目的變數。

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