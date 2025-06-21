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川普再發飆嗆開除鮑爾！網笑翻：TACO劇本又重播一次

聯合新聞網／ 綜合報導
川普再度公開批評聯準會主席鮑爾，怒嗆「考慮開除他」並稱「不排除自己來掌控聯準會」。法新社
川普再度公開批評聯準會主席鮑爾，怒嗆「考慮開除他」並稱「不排除自己來掌控聯準會」。法新社

美國總統川普再度發動口水戰，這回對準聯準會主席鮑爾。他在自家社群平台上痛罵鮑爾是「笨蛋」「蠢人」，不滿對方遲遲不降息，甚至揚言「考慮開除他，甚至自己來掌控聯準會」，引發市場震撼，也讓PTT網友一片吐槽聲。

不滿利率不降...川普怒批：我試過善意了，但沒用！

川普再次在「Truth Social」發文抨擊鮑爾，直言自己曾試過友善與中立態度都無效，如今只能考慮「親自出馬」處理。他的言論迅速被外媒報導，強調這位聯準會主席其實由川普任命，但其任期至2026年，早已獲拜登延任，且依法不得隨意開除。

根據《法新社》報導，川普稱「或許，我得重新考慮開除他」，但鮑爾早已明言不會主動請辭，且最高法院也曾裁定，總統無權擅自解除聯準會主席職務。

PTT上不少網友紛紛吐槽：「這新聞看過好幾次」、「又發作了，老番癲」、「TACO說要開除第幾次了？」、「明天又會改口說『溝通良好』」、「真的是川寶無能狂怒」。

還有網友酸度破表：「乾脆任命自己當宇宙大統領」、「拜託鮑爾撐住，否則TACO會更瘋」、「老川又在演戲，劇情從不更新」、「想炒股想瘋了，還以為自己在演誰是接班人」。

也有人試圖釐清制度：「聯準會是獨立機構，總統不能開除主席」、「利率決定是投票，不是鮑爾說了算」、「川普只是習慣把經濟波動歸咎他人」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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