好的都算我？川普甩鍋拜登爆笑回應 網酸：適合來台灣從政

美國總統川普近日接受NBC專訪時語出驚人，聲稱「經濟好的部分是川普的功勞，壞的都是拜登的責任」，此番言論引爆PTT熱烈討論。原PO直言「超越八年遺毒的天才出現了」，網友們也紛紛開酸，諷刺川普完全不演，反而令人聯想到台灣政壇的熟悉操作。

根據媒體報導，川普在訪問中被問及「何時會成為川普的經濟」，他不假思索地回答：「部分已經是了。好的部分是川普經濟，壞的部分是拜登經濟。」這段話雖語氣平靜，內容卻極為誇張。一名網友在PTT發文調侃這種「把功勞全攬、責任全推」的說法簡直像是「政客界MVP」，甚至笑言「大家all in準備起飛，反正爛的都是前朝遺毒」。

留言區許多網友戲稱「不愧是我川」、「優質總統」、「好川壞登」成為共通語彙；有人打趣「你的就是我的，我的還是我的」，也有網友乾脆下註解「MAGA粉就愛這味」，一方面揶揄川粉的盲目崇拜，另一方面也為川普這番話增添娛樂效果。

不少人則從比較角度指出這種話術令人熟悉，「怎麼跟某國政客這麼像」、「世界怎麼跟得上台灣」、「川普幹滿8年也還會扯前朝遺毒」，連「拜維拉」、「四年遺毒」等台灣政治用語都被套用到美國情境，引來一片哄堂大笑。有網友甚至說，「川普真的適合來台灣從政」，暗示他與某些本地政治人物的話術如出一轍。

也有少數網友認真指出川普言論的荒謬性，批評這種「只收割、不負責」的態度是自戀型人格展現，更有人直言「美國人智商也不怎麼樣」，痛批美國選民支持如此政治風格。另有分析指出，經濟政策多有遞延效果，現況與前任責任難以明確區分，川普此說更像是選舉操作的語言技巧。

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