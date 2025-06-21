快訊

台灣還在賣！陸製行動電源災情擴大 知名品牌急召回逾70萬顆

出門買東西遇死劫！北市吊車輾斃19歲女 7旬駕駛：上班時已不舒服

聽新聞
0:00 / 0:00

好的都算我？川普甩鍋拜登爆笑回應 網酸：適合來台灣從政

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。 歐新社
美國總統川普。 歐新社

美國總統川普近日接受NBC專訪時語出驚人，聲稱「經濟好的部分是川普的功勞，壞的都是拜登的責任」，此番言論引爆PTT熱烈討論。原PO直言「超越八年遺毒的天才出現了」，網友們也紛紛開酸，諷刺川普完全不演，反而令人聯想到台灣政壇的熟悉操作。

根據媒體報導，川普在訪問中被問及「何時會成為川普的經濟」，他不假思索地回答：「部分已經是了。好的部分是川普經濟，壞的部分是拜登經濟。」這段話雖語氣平靜，內容卻極為誇張。一名網友在PTT發文調侃這種「把功勞全攬、責任全推」的說法簡直像是「政客界MVP」，甚至笑言「大家all in準備起飛，反正爛的都是前朝遺毒」。

留言區許多網友戲稱「不愧是我川」、「優質總統」、「好川壞登」成為共通語彙；有人打趣「你的就是我的，我的還是我的」，也有網友乾脆下註解「MAGA粉就愛這味」，一方面揶揄川粉的盲目崇拜，另一方面也為川普這番話增添娛樂效果。

不少人則從比較角度指出這種話術令人熟悉，「怎麼跟某國政客這麼像」、「世界怎麼跟得上台灣」、「川普幹滿8年也還會扯前朝遺毒」，連「拜維拉」、「四年遺毒」等台灣政治用語都被套用到美國情境，引來一片哄堂大笑。有網友甚至說，「川普真的適合來台灣從政」，暗示他與某些本地政治人物的話術如出一轍。

也有少數網友認真指出川普言論的荒謬性，批評這種「只收割、不負責」的態度是自戀型人格展現，更有人直言「美國人智商也不怎麼樣」，痛批美國選民支持如此政治風格。另有分析指出，經濟政策多有遞延效果，現況與前任責任難以明確區分，川普此說更像是選舉操作的語言技巧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

拜登 川普 台灣政壇 PTT

延伸閱讀

009811喊SSS級戰力…抽卡還是買ETF？ 網：00757沒配息這檔有

00922從0到70歲都能買！知美：投入20年「240萬變848萬」

買4張00919本月存股金額89,810！存股哥：00878、00929領到股息全數再投入

新手月投5千元買ETF⋯苦惱該選誰？網友一面倒力推0050

相關新聞

好的都算我？川普甩鍋拜登爆笑回應 網酸：適合來台灣從政

美國前總統川普近日接受NBC專訪時語出驚人，聲稱「經濟好的部分是川普的功勞，壞的都是拜登的責任」，此番言論引爆PTT熱烈討論。原PO直言「超越八年遺毒的天才出現了」，網友們也紛紛開酸，諷刺川普完全不演，反而令人聯想到台灣政壇的熟悉操作。

川普再發飆嗆開除鮑爾！網笑翻：TACO劇本又重播一次

美國總統川普再度發動口水戰，這回對準聯準會主席鮑爾。他在自家社群平台上痛罵鮑爾是「笨蛋」「蠢人」，不滿對方遲遲不降息，甚至揚言「考慮開除他，甚至自己來掌控聯準會」，引發市場震撼，也讓PTT網友一片吐槽

虧損1％也想停損？小資族曬投資明細喊崩潰 被嘲諷：去定存吧

存股適合長期投資，相對不適合炒短線，若是為了短時間的帳面虧損而出場，反而可能得不償失。一名網友在Dcard發文表示，美股帳面虧損後感到心慌，考慮是否該「停損出場、等待大跌再入場」，並附上自己目前的投資明細截圖，引來網友一面倒嘲諷，有人直言「存股還會想停損，真的是人間喜劇」，更有不少人建議乾脆把錢拿去定存，「連1%的跌幅都受不了，不如放棄投資」。

央行總裁改口「台幣升值合理可接受」 網怒：那之前喊禿鷹是演哪齣？

新台幣近日強升，19日收在29.621元，央行總裁楊金龍表示「這是合理修正，還可以接受」，此番發言引爆PTT網友不滿。回顧過去央行曾用「禿鷹」形容市場異常行為，如今改口升值合理，引發社群強烈對比與諷刺

誘空？網友直指「以伊衝突是戲碼」 喊話別當韭菜：月底恐嘎破新高

以色列突襲伊朗後，兩方連日互攻，以色列更大舉空襲伊朗首都德黑蘭。一名網友於PTT發文直言，以色列與伊朗近期的軍事緊張局勢實為「誘空戲碼」，質疑華爾街藉由渲染地緣衝突炒作恐慌情緒，目的是在年中結帳前「甩開散戶」。他指出，伊朗無論軍事、科技或經濟都遠不如俄羅斯，根本無力與以色列抗衡，且川普及美方刻意強化軍事介入姿態，是為了製造利空。有部分網友力挺直呼確實是「高檔利空出盡」，但也有不少人反嗆「根本是反串廢文」。

川普推智慧手機遭爆「中國製」 挨酸美國價值！網諷：跟台灣做法一樣

美國總統川普家族企業近期推出新手機品牌 Trump Mobile，並號稱全美製造、愛國形象鮮明，卻遭媒體揭露實為中國代工翻新貼牌，引起PTT網友熱議。一名網友在PTT分享該新聞後質疑：「打著愛國標籤，結果實際是中國貨？」並感嘆「世界怎麼跟得上」，引爆網友一連串酸言諷語，還有人直指「這不就黑熊嗎？」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。