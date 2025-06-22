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債蛙不畏套牢持續加碼！他驚呼「果然是散戶精神」 股民讚：爽爽領息

聯合新聞網／ 綜合報導
債券市場震盪不止，債券ETF價格跌跌不休。報系資料照
債券市場震盪不止，債券ETF價格跌跌不休。報系資料照

債券市場震盪不止，債券ETF價格跌跌不休，卻仍有大批投資人堅守陣地。PTT網友轉貼最新調查指出，近半數民眾選擇不出清持有部位，另有四成打算加碼撿便宜，引起網友熱議。有人直呼「果然是散戶精神」，反映出債券投資人「套著配息」的堅定態度。不少股民自嘲「債蛙」，也感嘆「領息舒服」，更有網友高喊「我不但不賣，還要加碼！」

根據媒體報導，國泰6月國民經濟信心調查顯示，有49%民眾計劃未來一年繼續持有債券ETF，42%民眾則考慮買進，其中有12%打算短期操作、30%將長期持有。僅10%打算出清現有部位。調查也指出，影響債券ETF投資的主因包括川普稅改政策、升息節奏、匯率變動與經濟數據等。整體而言，民眾對通膨預期偏高、對經濟成長看法保守。

一名網友在PTT分享新聞感嘆，「Mr.Too Late死不降息，債券ETF雖然跌爛大家還是套著配」，甚至強調49%人選擇抱股、42%人打算加碼，「這不是散戶精神是什麼？」語氣中帶有無奈又諷刺，也反映出市場對利率前景與價格反彈仍有信仰。

留言區網友展現強烈共鳴，「套著也舒服」、「我不但不賣，還要加碼」、「ETF債蛙！」等詞彙不斷出現，更有人自嘲「債蛙＝消極空蛙」、「死抱債券ETF比宏達電還有息收」，形塑出「債券投資靠領息，不看價格」的共識。有網友指出「10%在叫，90%在撐」，凸顯投資人對短期波動的容忍度。不少人強調「領息最實在」、「不賣就不算虧」，更自我勉勵「套著配也舒服」、「呱呱呱繼續存在著！」

另有部分網友點出匯率風險與債券ETF與直債的差異，例如「台幣匯率才是真正殺手」、「買直債沒在怕」，也有人提醒「買在28以上的要小心」、「這價格長期回不去了」。更有投資老手坦言「債ETF是高價位金融股」、「當初定存績效還更好」，呼籲認清商品特性。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

通膨 川普 債蛙 債券 PTT ETF

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