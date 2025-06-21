Google轉單「台積電利多滿天飛」 網看衰三星前景：能買Pixel了

Google傳出將自家Pixel 10手機主晶片的代工廠從三星轉為台積電，引爆PTT網友熱議。有人直呼「三星被打醒」，更有股民感嘆「早該買台積電了」，認為台積電利多接連而來，股價前景看俏。除了台積電技術受肯定，網友也針對Google與三星的合作策略進行熱烈討論，點出三星良率困境與代工市場的殘酷現實。

根據媒體報導，Google已與台積電簽下5年獨家代工協議，未來Pixel 10至Pixel 14的Tensor晶片將採用台積電第二代3奈米製程「N3E」。由於三星先前製程良率偏低、穩定性不足，導致Google決定更換夥伴，消息一出震撼業界，三星內部也因此召開緊急戰略會議。

一名網友在PTT發文指出，Google此舉不僅代表台積電的代工實力再獲全球肯定，更凸顯三星的窘境。他調侃：「台股買高股息…啊不是，是該買台積電或0050才對」，還自嘲「手賤亂買的都還沒解套」。其看好台積電穩定成長與市佔持續攀升，直言「抱著好安心、上班安心、睡覺好睡」。

多數網友認同此觀點，紛紛留言看好台積電後市，認為這波轉單就是「GG完勝」、「台積電尾盤爆大量不是沒理由」，有人更喊出「今年上看1200」，也有人戲稱「小摩喊1500，大摩喊1288」，顯示外資也高度看多。

另一派則從技術面剖析三星劣勢，直指其「自己把蘋果關係搞壞」，導致代工無人陪練功。有人嘲諷「三星只能吃低階晶片」、「沒錢追技術，只能任GG踩踏」，也有人批評三星晶片過熱與效能差是多年未解的痛點，笑稱Pixel以前「打個LINE就過熱」，如今「終於可以買Pixel了」。

也有網友將討論延伸至Google的代工策略與硬體事業，質疑「為何一直重壓三星」、「Pixel毛利率這麼低還靠低價代工」，並嘲諷「Google硬體都很爛，賣點只有便宜」。另有人從宏觀角度表示：「Google訂單量不大，但象徵意義重大」，反映台積電在高階製程代工市場所向披靡。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。