央行總裁改口「台幣升值合理可接受」 網怒：那之前喊禿鷹是演哪齣？

新台幣近日強升，19日收在29.621元，央行總裁楊金龍表示「這是合理修正，還可以接受」，此番發言引爆PTT網友不滿。回顧過去央行曾用「禿鷹」形容市場異常行為，如今改口升值合理，引發社群強烈對比與諷刺。

楊金龍指出，第一季台幣貶過頭，目前的升值是一種修正，央行關注的是匯市穩定。他強調沒有打算以降息壓抑升值，並呼籲進出口廠商、外資與媒體協助穩定匯市。

然而，這番「可以接受」的說法，與先前提到的「禿鷹」說法產生落差，引發投資人疑問：「那先前演的那齣是什麼？」

留言區瞬間炸鍋，網友群起吐槽：「禿鷹=合理，台灣價值讚」、「可以接受禿鷹」、「禿鷹升值器大小還可以接受」、「這次禿鷹很溫柔，可以接受」、「之前說禿鷹，現在又說合理？」一連串留言火力全開，質疑央行說詞反覆不定，讓人摸不著頭緒。

也有不少人直指官方態度反覆：「央行說合理修正，慣老闆們不要再靠腰惹」、「話都講不清楚，這種人還當央行總裁？」、「之前還叫大家閉嘴不要亂講猜，現在卻完全不防守？」不少人痛批央行缺乏公信力，質疑金龍總裁的說法根本前後矛盾。

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