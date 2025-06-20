誘空？網友直指「以伊衝突是戲碼」 喊話別當韭菜：月底恐嘎破新高

以色列突襲伊朗後，兩方連日互攻，以色列更大舉空襲伊朗首都德黑蘭。一名網友於PTT發文直言，以色列與伊朗近期的軍事緊張局勢實為「誘空戲碼」，質疑華爾街藉由渲染地緣衝突炒作恐慌情緒，目的是在年中結帳前「甩開散戶」。他指出，伊朗無論軍事、科技或經濟都遠不如俄羅斯，根本無力與以色列抗衡，且川普及美方刻意強化軍事介入姿態，是為了製造利空。有部分網友力挺直呼確實是「高檔利空出盡」，但也有不少人反嗆「根本是反串廢文」。

原PO強調，現階段市場利空不斷被放大，其實背後是華爾街操作的老套路。他推測這場衝突不會升高，反而可能很快停火收場，讓恐慌賣股的散戶被迫高價回補，進而推升指數創新高。他語氣肯定地表示「這次恐怕要嘎過史高才會停。」並呼籲其他投資人「千萬別被騙了」。

這番言論引起熱烈討論，不少網友認同他的觀點，留言如「伊朗就是個笑話」、「高檔利空不是利空，這不是常識」、「中小股價都在創高了，別花費心思做空了」，認為地緣政治只是市場操作的藉口。此外，有人指出「川普本來就是來收割的」、「G7也說了，美國只是打代理人戰爭」，暗示美方利用地區衝突達成內部經濟目的。

另一派網友則對原PO觀點表達強烈質疑，不乏「反串」、「廢文」、「你絕對是反串」等批評聲音，甚至有人諷刺「你有老謝準嗎？」、「你賠多少」，嘲笑其分析不具說服力。也有人指出地緣衝突歷來確實曾引發股市波動，「烏俄戰爭跌了一年，萬八跌到萬二，是忘了還是不敢想起來？」

此外，也有網友從軍事與情報層面出發討論可能性，有人認為伊朗「根本沒核彈」、「高層都被掌握行蹤，連發射基地都能被查出」，但也有人認為「以色列若要大規模出兵還需美軍協助」，地面戰難度不低。另有投資人則理性表示「看今晚會不會炸就知道了」、「先殺一波再抄底」、「避險還是得做」。

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