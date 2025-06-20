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虧損1％也想停損？小資族曬投資明細喊崩潰 被嘲諷：去定存吧

聯合新聞網／ 綜合報導
網友為了1%虧損想停損。台股示意圖。 聯合報系資料照
網友為了1%虧損想停損。台股示意圖。 聯合報系資料照

存股適合長期投資，相對不適合炒短線，若是為了短時間的帳面虧損而出場，反而可能得不償失。一名網友在Dcard發文表示，美股帳面虧損後感到心慌，考慮是否該「停損出場、等待大跌再入場」，並附上自己目前的投資明細截圖，引來網友一面倒嘲諷，有人直言「存股還會想停損，真的是人間喜劇」，更有不少人建議乾脆把錢拿去定存，「連1%的跌幅都受不了，不如放棄投資」。

原PO貼出的截圖顯示，整體投資資產集中於美股，總資產約新台幣23萬元，折合美金7,812元，整體虧損約1%，持股配置以MCD（麥當勞）為主，占比達37.2%，其餘標的則包含QQQM、AAPL、GOOGL及OMDA等科技與成長股。雖然虧損幅度並不大，但他仍表示「虧太多了，好想停損」，打算等美股大跌1000點後再重新進場存股。

這篇文章引來大量網友留言，有人直指「跌1%在那邊叫什麼？」、「這種虧損就嚇成這樣，勸你放定存吧！不要再投資了，你不適合！」還有網友批評「你不夠了解金融市場，你就是在浪費時間」，認為原PO對投資的基本邏輯缺乏理解，應先提升理財知識再實際操作。

針對是否該停損，也有網友語帶調侃地表示「存股還停損，真的是人間喜劇」、「停個毛啦」、「趕快全部賣掉去定存」，紛紛認為存股的核心就是持有與時間，而不是短線情緒操作。也有人表示：「存股不是越便宜越要買嗎？」強調存股策略應建立在逢低加碼與長期持有的信念之上，而非遇到小幅波動就想賣出。

部分網友則從匯率角度切入，指出原PO的帳面虧損可能不只是股價下跌，也可能包含匯差損失，若未能妥善規劃匯率風險，確實會影響整體報酬。但即使如此，仍有網友表示「考慮匯差確實虧很多，但這不是你該逃跑的理由。」

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美股 理財 存股 Dcard

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