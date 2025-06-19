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伊朗官媒「手摸核彈」預告有大驚喜！ 網超淡定：跟台灣有關嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台旗下通訊社上傳撫摸核彈影片，畫面寫著「也許」，警告味濃。圖／翻攝自X
伊朗伊斯蘭共和國廣播電視台旗下通訊社上傳撫摸核彈影片，畫面寫著「也許」，警告味濃。圖／翻攝自X

中東局勢再度緊繃。伊朗與以色列交火進入第六天，伊朗官媒18日聲稱「今晚將發生一件讓世界銘記數世紀的驚喜」，更釋出影片畫面，一隻手撫摸疑似核彈物體，旁邊寫著「Maybe」，引發全球譁然。不少網友認為這是試圖透過話術震懾敵人，也有人擔心情勢可能一觸即發。

伊朗釋出「手摸核彈」影片，宣稱當晚有「讓世界銘記數世紀的驚喜」，結果在PTT引發一片嘲諷，有人笑說「笑你不敢丟，就只敢做預告片」、「搞得跟好萊塢預告片一樣」、「要丟還拍影片是搞笑嗎」、「笑死，要丟核彈還要做短影音」、「有生之年能看到香菇嗎？」也有網友直言「跟台灣有關嗎？」

儘管不少人認為伊朗只是放話唬人，還是有網友感到不安，留言表示「會不會真的擦槍走火？買點葡萄壓壓驚」、「真的去投下核彈？全球股市應該會大崩盤吧」、「伊朗如果真的亂來，第一時間就不是跌，是斷訊了吧」。

對於這支流量破百萬的影片，PTT網友毒舌連發：「影片越看越好笑，有資格成為新的Meme之王」、「這摸法很像在摸懶覺」、「還要宣告？笑死」、「做做效果啦 笑你不敢」、「伊朗幹嘛發這種死屁孩文」。整起事件被網友視為「高調的空包彈」，反而替中東局勢再添戲劇效果。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

伊朗 中東

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