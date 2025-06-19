川普推智慧手機遭爆「中國製」 挨酸美國價值！網諷：跟台灣做法一樣

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聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。（路透）
美國總統川普。（路透）

美國總統川普家族企業近期推出新手機品牌 Trump Mobile，並號稱全美製造、愛國形象鮮明，卻遭媒體揭露實為中國代工翻新貼牌，引起PTT網友熱議。一名網友在PTT分享該新聞後質疑：「打著愛國標籤，結果實際是中國貨？」並感嘆「世界怎麼跟得上」，引爆網友一連串酸言諷語，還有人直指「這不就黑熊嗎？」

根據媒體報導，Trump Mobile 推出名為 T1 的智慧型手機，外觀融入金色機身、「Make America Great Again」標語與美國國旗圖樣，搭配月費 47.45 美元的資費方案「47計畫」，號稱由美國設計製造，主打愛國品牌與高性價比。但科技圈揭露，T1實為中國聞泰科技代工、與市售 REVVL 7 Pro 幾乎一致的Android機型，僅更換外觀包裝，實質「美皮中骨」，且售價高達499美元，遠超同款機種行情。

原PO認為川普行銷模式與現實落差過大，質疑是否再度上演愛國經濟操作，並感慨這類包裝與台灣某些貼牌產品高度雷同，貼文一出引起大量迴響。有網友留言嘲諷「這是防災包吧」、「我想看看什麼白癡會買」、「有川加持就是不一樣」，還有人虧「美國價值」、「貼牌牙醫」、「美國黑熊」，戲謔程度滿點。

不少網友進一步將焦點轉向台灣，「台灣又領先世界了」、「世界怎麼跟得上台灣」，指出這種「政治結合商業的消費心理操弄」在台灣已非新鮮事。也有留言拿台灣集資市場、貼牌產品做類比，稱「跟台灣某些團體如出一轍」、「三倍價格賣中國貨」，認為川普此舉根本照抄台灣模式。

除批評商品誠信外，也有網友嘲弄川普的雙標行徑：「要別人設廠美國，自己用中國製」、「川普手機，連回美國組裝都沒有」，更有人喊出「MAGA變Make China Great Again」，戲稱這款手機是「智商稅終端產品」、「末日地堡入場券」、「貼標洗產地示範機」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

美國 川普 PTT

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