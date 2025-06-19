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台股創高有望？他剖析利多利空求解答 網熱議：年底上看26000

聯合新聞網／ 綜合報導
台股走勢難測。（本報資料照片）
台股走勢難測。（本報資料照片）

台股近日強勢反彈逼近23,000點，有網友在PTT股板發文分析台股多空因素，並請益「今年是否有機會再創新高」，引發熱烈討論。有網友看好年底可見25,000甚至26,000點，也有人認為恐怕只是反彈逃命波，更有鄉民打趣直言：「今年沒有就明年，明年沒有就後年」。

原PO指出，自4月9日低點17,300點以來，台股在川普關稅喊停90天協議的背景下強勢反彈，目前接近23,000點，但年線遲遲未站穩。他詳列台股今年的六大利空與三大利多，包含戰爭未歇、美債風險、川普對晶片課稅、聯準會不降息等變數；利多則有國安基金7月8日可望授權進場、美英關稅協議敲定，以及中美關稅與稀土政策的潛在利好。

此文引發股民多元回應，有人直言「創高也可能破底，再不濟也會盤整」，認為行情仍存不確定性；也有人觀察市場氛圍指出，「今天散戶狂買0050，年底25000不是夢」、「理論上應該要創高」。

不少人對台股樂觀看待，留言稱「年底兩萬六不要不信」、「個人覺得有機會到25000」、「戰爭對盤勢影響不大，關稅延期就大噴」、「真正風險在經濟衰退」，並認為若資金續流入ETF，台股仍有上行空間。

但也有網友持保守態度，有人認為「現在反彈是人造利多，出場時機更關鍵」、「你買的商品有沒有賺才重要」，甚至有人嘲諷原PO緊張過頭，「你很急嗎？明年以後就不投資了？」、「問這種問題，答案就一半一半」。

也有部分留言將重點轉向外部變數與個股影響，如「台積漲200點，大盤跟著上1700點」、「最快Q4才看得出走勢」。另有人以戲謔口吻回應「選對的人、做對的事、發對的財」，調侃股市預測的困難與不確定。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

關稅 川普 台股 PTT ETF

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