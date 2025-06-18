拚得過iPhone？川普手機開賣引爆話題 鄉民酸：美國黑熊再現

美國總統川普宣布川普集團進軍行動通訊領域，推出定價499美元（約新台幣1.4萬元）的智慧型手機「Trump Mobile」，在紐約川普大樓舉行發表會，強調100%美國製造、設有本土客服，搭配每月47.45美元資費，主打紅州保守派消費者。此舉掀起熱議，鄉民質疑製造成本與效能，狠酸「電子垃圾，美國黑熊學院手機再現」。

根據媒體報導，川普集團授權第三方以「Trump」與「T1」品牌推出「Trump Mobile」，雖未親自參與設計與製造，卻鎖定紅州支持者市場，大打「Made in USA」與政治標誌牌。川普長子小唐納川普表示，該手機將內建遠距醫療、全球簡訊、道路救援等固定費用服務。媒體分析指出，這款新機可能難撼動蘋果與三星主導的飽和市場。

一名網友在PTT分享新聞並指出：「這哪招？這是可以的嗎？真的上市蘋果是不是要崩了啊？」他懷疑499美元的定價是否真為美國製造，並質疑品質與效能。眾多鄉民也不留情面嘲諷：「會發摳訊嗎」、「貼MIA（Made in America）的牌子就跟MAGA帽子一樣」、「只要黑熊領先全球就穩了」、「這價格，功能應該只有打電話」、「我倒要看看拆機後有哪個零件是美國製」。

其他網友則把焦點放在川普的「生意腦」與割韭菜策略上，有人說：「這就是川普投顧手機版」、「內建Truth Social不意外」、「死忠粉可能真的買爆」、「想打擊蘋果就自己搞爛市場」。也有人聯想到台灣政治熱潮：「這不就黑熊嗎」、「又一台貼牌機，用信仰收割支持者」。

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