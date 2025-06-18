穩定幣會是美債解藥？施俊吉曝2大隱憂 網酸「新世代大型老鼠會」

前行政院副院長施俊吉近日在節目中直言，穩定幣儘管被視為數位貨幣與傳統金融連結的關鍵，但其背後綁定的美債資產，若出現波動，可能擴大金融災難至不使用穩定幣的投資人。PTT網友看到這則新聞後感嘆：「這賭場這樣開真的很兇」，更批評穩定幣看似對比法幣，實則只是「合法的虛擬貨幣」，形同「新世代的大型老鼠會」。

根據媒體報導，施俊吉指出，穩定幣雖採用區塊鏈技術、標榜一比一兌換美元，實際運作卻是由私人機構發行，並以定存、短期票券或美債做為儲備資產。美國近期立法要求發行者持有100%準備金，並受銀行與政府監管。但一旦市場劇烈波動，穩定幣價值可能跌破一美元，屆時引爆市場對政府是否出手救援的預期，也因此提高了系統性風險。

這番看法引來網友強烈共鳴，有人直言：「穩定幣就像是非官方的印鈔機」、「現在就是把1美元當2美元花」，並批評其背後儲備是美債而非現金，形同「美債換皮再炒一波」。也有網友質疑，「說是綁美元，結果拿美債來錨定？那為什麼不乾脆拿台灣房市還比較會漲？」

有網友認為穩定幣風險極高，「這跟雷曼時期的連動債有什麼不同？」、「只是重新包裝出售，早晚會爆」。更有人以嘲諷口吻稱：「穩定幣的穩定，只是名字取得穩而已」、「其實應該叫『穩死斃』比較貼切」。

另一方面，也有部分理性聲音表示，雖然穩定幣以虛擬形式存在，但本質仍依賴傳統金融資產支撐，例如短期美債與證券，「本質還是看市場怎麼定義與監管」，但也認為「川普搞這個割韭菜的意味很濃」。

施俊吉進一步指出，若穩定幣合法化，將地下經濟搬到檯面，雖可能促進美元流通，但也會加劇逃稅與洗錢疑慮。尤其當穩定幣與國際公債、銀行體系綁在一起時，一旦出現問題，將難以防止危機外溢至整個金融體系。他呼籲台灣應儘速立法並實施實名制，以降低金融犯罪風險。

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